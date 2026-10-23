UERJ Cabo Frio - Reprodução Internet

UERJ Cabo Frio Reprodução Internet

Publicado 23/10/2026 18:32

O município de Cabo Frio realiza na próxima terça-feira (27), a partir das 18h, a 3ª Oficina Livre da Década do Oceano, com o objetivo de estimular o diálogo e a construção coletiva de propostas para a conservação dos ecossistemas marinhos, conforme informações divulgadas sobre a iniciativa oficial do município situado na Região dos Lagos. O encontro aberto ao público ocorrerá no campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) na cidade, reunindo pesquisadores, estudantes, representantes de instituições, gestores públicos e cidadãos interessados em debater o futuro ambiental e a preservação dos recursos hídricos e costeiros locais para as próximas gerações.

A programação da oficina integra formalmente as diretrizes e os eixos de ação da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, período estipulado entre 2021 e 2030 e proclamado oficialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU). O escopo principal desta mobilização internacional consiste em incentivar de maneira direta a cooperação integrada entre governos municipais e estaduais, instituições científicas de pesquisa, o setor produtivo e a sociedade civil organizada, unindo forças para enfrentar os crescentes desafios globais e locais relacionados diretamente à saúde dos oceanos, à qualidade da água e à biodiversidade marinha.

Objetivos do encontro e preservação costeira

De acordo com os organizadores, o evento funcionará como um espaço dinâmico destinado ao compartilhamento de ideias, ao debate aprofundado e à discussão de iniciativas práticas que contribuam efetivamente para a conservação dos ecossistemas marinhos e costeiros. Entre os temas centrais que devem guiar os debates estão o uso sustentável e racional dos recursos naturais da região e o combate contínuo à poluição das praias e do mar. A proposta da prefeitura reforça de modo enfático a importância crucial da participação ativa e constante da sociedade na formulação, desenvolvimento e execução de soluções viáveis.

A execução desta oficina específica encontra-se diretamente alinhada às diversas iniciativas estratégicas de fortalecimento da chamada Economia Azul em Cabo Frio e em toda a sua área de influência regional. O conceito reconhece a extrema importância socioeconômica e ambiental que o patrimônio natural, as riquezas litorâneas e os ambientes costeiros possuem para impulsionar o desenvolvimento sustentável, a geração de renda e a proteção ambiental do território municipal a longo prazo.

Inscrições e formas de participação