Mudança de tempo na Praia Grande em Arrial do Cabo - Foto: Reprodução RC24h

Mudança de tempo na Praia Grande em Arrial do CaboFoto: Reprodução RC24h

Publicado 29/10/2026 15:15 | Atualizado 29/10/2026 17:07

Moradores e turistas que pretendem aproveitar o fim do dia na orla ou realizar atividades ao ar livre nesta quinta-feira (29) devem preparar os guarda-chuvas em Cabo Frio . A previsão meteorológica aponta 90% de probabilidade de chuva a partir do final da tarde nas cidades banhadas pela Lagoa de Araruama e pela costa atlântica, com forte tendência de pancadas com intensidade de moderada a forte ao longo do período da noite e no início da manhã de sexta-feira (30).

O quadro de instabilidade no tempo é decorrente de uma combinação meteorológica entre o corredor de umidade originado na Bacia Amazônica e a passagem de uma massa de ar frio de forte intensidade pelo Sudeste. Esse fenômeno manterá a cobertura de nuvens constante, deixando o céu totalmente nublado a encoberto. As temperaturas na região permanecem amenas e variam na casa dos 20°C aos 25°C, acompanhadas por índices elevadíssimos de umidade relativa do ar, que oscilam entre 75% e 96%, acumulando cerca de 12 milímetros de chuva nas cidades costeiras.

Condições de vento, radiação solar e praias

Mesmo sob o avanço da nebulosidade, o índice ultravioleta (UV) alcançou o patamar 6 durante o dia, considerado alto e exigindo cuidados contínuos de proteção solar nas poucas brechas de sol. Os ventos predominam na direção nordeste, soprando com velocidade média de 24 km/h e rajadas que podem atingir até 36 km/h, exigindo atenção acrescida na navegação e nos esportes náuticos. A temperatura da água do mar permanece agradável, marcando entre 23°C e 24°C em toda a costa.

Nas praias locais, as formações de ondas mostram variações de acordo com o litoral. Em Cabo Frio, a Praia do Forte registra ondulação média de 0,60 metro, enquanto as praias do Peró e Unamar registram cerca de 0,70 metro. No município de Armação dos Búzios, as praias de Geribá e Tucuns apresentam ondas de até 0,90 metro, com mar mais calmo na Praia Brava marcando 0,40 metro. Já em Arraial do Cabo, a Praia Grande atinge 1 metro e o trecho de Figueira registra 1,10 metro. Em mar aberto e nas proximidades da Ilha do Cabo Frio, área de trajetos turísticos, o mar ganha força com ondas oscilando entre 1,30 e 1,50 metro.