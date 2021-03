Comércio, restaurantes, bares e academias ficarão fechados até dia 28 de março. Foto: Divulgação.

Por Bertha Muniz

Publicado 19/03/2021 18:37 | Atualizado 19/03/2021 18:38



O prefeito de Campos Wladimir Garotinho (PSD), anunciou nesta sexta-feira (19) que o município está com 100% de ocupação dos leitos de UTI nas redes pública e privada, sendo que treze adultos e quatro crianças estão aguardando na fila de espera por um leito.



Por causa do avanço da doença, o Gabinete de Crise definiu na manhã desta sexta, a retomada da Fase Laranja, que consiste em um lockdown parcial na cidade com restrições como :fechamento do comércio, restaurantes, bares e academias. Serão permitidas exceções de atividades essenciais respeitando restrição de horas, de capacidade máxima e proibição de crianças menores de 10 anos e idosos, além de outras medidas que vão ser divulgadas oficialmente depois de preparação do detalhamento pelas equipes técnicas.



O subsecretário adjunto de Atenção Básica e Vigilância Sanitária, Charbel Kury, informou que este é o pior momento da pandemia e que o município vem somando todas os esforços a fim de conseguir novos leitos. “Nos hospitais particulares também não há vagas, o diretor do HGG está juntando uma força-tarefa, a Faculdade de Medicina de Campos doou respiradores”, informou Chabel, ressaltando a importância de agora mais do que nunca reforçar as medidas de distanciamento.



Sobre a criança que morreu na UPA, com suspeita de Covid-19, Charbel informou que a Vigilância Epidemiológica está acompanhando o caso e vai aguardar o resultado dos exames. Ele também pediu que a população denuncie aglomerações e festas clandestinas. As novas regras começam a valer a partir da 0h deste sábado (20) e, inicialmente, seguirá até o dia 28 de março, aniversário da cidade, podendo ser prorrogada por mais tempo.