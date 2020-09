PMs são presos em operação contra milícia de Nova Iguaçu que tem ligação com Ecko

Rio - A Polícia Civil faz, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira, a Operação Total Flex, para prender sete pessoas envolvidas com uma milícia que age em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dos alvos, cinco são policiais militares. Os agentes também cumprem 43 mandados de busca e apreensão.

Até o momento, dois PMs foram presos: Igor Ramalho Martins e Rodrigo Dias Renovato Alonso. Além de telefones celulares, os agentes apreenderam diversas armas com eles.

Os outros PMs procurados:

. Bruno Cardoso da Silva Oliveira

. Leandro Santos Macedo

. Maurício da Silva Santos

Galeria de Fotos Armas apreendidas Divulgação / Polícia Militar Armas apreendidas Divulgação / Polícia Militar Cerca de 150 policiais participam da operação Divulgação / Polícia Civil O PM Igor Ramalho Martins é apontado como líder da quadrilha Reprodução

De acordo com a polícia, Igor é líder do grupo paramilitar, que tem ligação com a maior milicia do estado, comandada por Wellington da Silva Braga, o Ecko. O bando de Ecko age principalmente na Zona Oeste da capital e tem ramificações em outros municípios da Região Metropolitana e Baixada.

Ecko teria, inclusive, oferecido R$ 300 mil para que Igor sequestrasse e executasse o MC Poze. O PM chegou a tentar capturar o funkeiro, o esperando próximo à favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, mas não conseguiu pegá-lo.

ALIANÇA COM TRÁFICO

Ainda segundo a polícia, a quadrilha age através de atividades típicas da milícia, como a exploração de sinal clandestino de TV e Internet, extorsões através de um suposto serviço de segurança e roubos.

O grupo também tem ligação com milicianos de Jacarepaguá e com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Deco, um dos líderes da facção Comando Vermelho (CV).

As investigações para a operação começaram a partir de um assassinato em novembro do ano passado em Nova Iguaçu, quando o corpo da vítima foi encontrado carbonizado em meio a pneus. A partir daí, através de depoimentos, apreensão de armas e prisões, a polícia descobriu a existência da quadrilha.

Além de Ecko e do traficante Doca, o grupo paramilitar conta com a ajuda de outros criminosos para receber informações de pessoas com grande quantia de valor em poder para roubá-las. Eles chegaram a planejar roubar uma idosa que recebeu R$ 150 mil de um seguro de vida.

Os crimes praticados pelo bando:

. Homicídios

. Roubos

.Extorsões

. Associação para o tráfico de drogas

. Porte ilegal de arma de fogo