Durante reunião nessa segunda-feira, foi reafirmada a parceria entre GRE e Secretaria de Educação Foto Mariane Pessanha/Divulgação

Publicado 24/01/2023 18:59

Campos – Instituir um patrulhamento específico, oferecendo proteção aos estudantes; este é o resumo do objetivo da “Rota Escolar”, que existe há 13 anos em Campos dos Goytacazes (RJ); trata-se de uma parceria entre a Guarda Civil Municipal, por meio do Grupamento de Ronda Escolar (GRE), e a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia.

O trabalho é diferenciado, primando por hábitos saudáveis e protetores, com foco na comunidade escolar. Em reunião realizada ontem (23), a chefe de Gabinete da Secretaria de Educação, Mônica Maia; o coordenador do programa, Gladison Coutinho Rodrigues; e a subcoordenadora, Magna Ramos reafirmaram a parceria.

Ficou reforçada a proposta de patrulhamento específico, oferecendo proteção aos estudantes durante a próxima temporada letiva. Na opinião de Mônica Maia, a Ronda Escolar é essencial porque ajuda a identificar as características das violências junto às escolas da rede pública.

“Com isso, é possível desenvolver ações e políticas públicas de prevenção às violências no ambiente escolar; estimular esse diálogo entre as famílias e a escola é de suma importância”, admite a chefe de gabinete. São duas viaturas para atender as 57 escolas, além do serviço de patrulhamento nas regiões mais distantes.

Gladison Coutinho pontua que uma equipe do GRE está visitando as unidades e expondo aos diretores o trabalho do programa, objetivos e função: “o grupamento conta com integrantes treinados para lidar com crianças e adolescentes, de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)”, garante o coordenador.

Coutinho detalha que, através de parcerias com instituições como Conselho Tutelar, Juizado da Criança e da Infância e Juventude, entre outros integrantes da rede de proteção, o GRE atua como agente facilitador na busca por solução de problemas que fogem à alçada da escola, integrando e fortalecendo a rede.

“É muito importante essa parceria com a Educação, pois reafirma a segurança nas unidades, trazendo o culto de paz nas escolas”, assinala. Magna Ramos acrescenta: “além de atuar na segurança, o GRE também realiza palestras nas unidades; para isso, basta agendar com a equipe”.

A subcoordenadora enfatiza que nas palestras são abordados temas como bullying, violência, gravidez na adolescência, drogas, o respeito às diferenças, entre outros assuntos: “mas, caso alguma unidade necessite de um tema específico basta nos comunicar que preparamos um material direcionado à questão que é importante falar no momento”, orienta.