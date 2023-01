Alcemir Pasoutto acompanha as ações e explica que em 24 horas foram mais de 100 mm de água de chuva - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 25/01/2023 17:47 | Atualizado 25/01/2023 17:51

Campos – Com proposta de proporcionar mais tranquilidade e segurança à população de Campos dos Goytacazes (RJ), enquanto a Defesa Civil atua em diversos pontos de alagamento, ocasionados pelas chuvas que atingiram o município no final da tarde de ontem (24), a Secretaria de Obras e Infraestrutura, trabalha na desobstrução de galerias pluviais na região de Guarus, a mais populosa da cidade.

O secretário de Defesa Civil, Coronel Alcemir Pascoutto, explica que o acumulado de chuvas foi muito grande, principalmente na área central da cidade: “em 24 horas nós tivemos mais de 100 milímetros de água de chuva; temos que aguardar a dispersão dessa água e, aí sim, detectar os problemas que são de infraestruturas e aqueles que são de limpezas de bueiros e galerias”.

Os motoristas que estão na área do centro da cidade estão sendo alertados a não estacionar no Cais da Lapa, “em função do aumento constante do nível do rio Paraíba, que apresenta uma taxa de elevação de três centímetros por hora desde a noite de ontem”. Pascoutto orienta que qualquer urgência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos telefones do órgão: 199 e (22) 9 8175-2512.

Já a ação da Secretaria de Obras visa auxiliar num escoamento mais rápido da água nos dias de chuva, e foi intensificada nos últimos 20 dias nos bairros do Fundão, Parque Vera Cruz e Santa Helena, tendo sequência nesta quarta-feira (25), segundo o secretário Fábio Ribeiro; ele pontua que a medida também será adotada em outros pontos do município.

“Nesse momento, nossas equipes estão atuando em locais onde já identificamos obstrução nas redes, que em alguns trechos chegam a 80%”, ressalta o secretário, enfatizando: “o volume de chuva registrado nessa terça-feira foi intenso e graças às intervenções realizadas pela atual gestão a situação tem voltado à normalidade em um tempo menor”.

Ribeiro aponta que, além da desobstrução das galerias, a secretaria de Obras trabalha, na recuperação de 17 cisternões, grandes reservatórios subterrâneos com capacidade de receber, cada um, até 60 mil litros de águas das ruas de áreas de bacias: “esses equipamentos acabaram sendo sucateados no governo passado e agora, recuperados, serão aliados contra os alagamentos”.