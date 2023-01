Programa é voltado ao desenvolvimento integral de crianças na primeira infância - Foto Divulgação/Ministério

Programa é voltado ao desenvolvimento integral de crianças na primeira infância Foto Divulgação/Ministério

Publicado 27/01/2023 17:41

Campos – O processo seletivo simplificado para contratação dos profissionais que vão fazer parte do Programa “Criança Feliz” já tem edital definido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social de Campos dos Goytacazes (RJ); os detalhes estão publicados no Diário Oficial do município desta sexta-feira (27).

O programa é do governo federal, coordenado pelas prefeituras; as inscrições dos profissionais que vão atuar terminam na próxima segunda-feira (30), exclusivamente no link disponibilizado no site da prefeitura; a prova está marcada para o dia 12 de fevereiro.

O secretário Rodrigo Carvalho explica que as vagas disponíveis são para as funções de supervisor e visitador do Programa Criança Feliz: “para supervisor, são 11 vagas, sendo uma vaga reservada para pessoa com deficiência. Já para visitador, são 87 vagas disponíveis, com oito reservadas também para pessoas com deficiência”.

O secretário aponta ainda que o programa tem a iniciativa voltada ao desenvolvimento integral de crianças na primeira infância, ou seja, entre zero e seis anos, considerando sua família e seu contexto de vida: “o município contará com mais um reforço na proteção social das famílias. Serão 2.600 usuários atendidos e acompanhados pelas equipes”.

Rodrigo enfatiza que cuidar das pessoas é o foco do governo Wladimir Garotinho: “as crianças terão uma atenção especial a partir de mais um programa social”; quanto ao perfil dos profissionais que vão integrar o programa, o secretário diz que o edital traz todos os detalhes.

Para as vagas de supervisão, os candidatos devem ter ensino superior completo em Psicologia ou Serviço Social; já para visitador é exigido ensino médio completo. O candidato terá de preencher formulário específico com todas as informações requeridas, para não correr risco de ser desclassificado.

O Criança Feliz foi criado em 2016 e é o principal programa do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) voltado para atender o Plano Nacional da Primeira Infância: “o município vai definir as políticas (assistência social, saúde, educação, direitos humanos, cultura, outros) que comporão o programa e instituir o Comitê Gestor, que é uma instância de planejamento, tomada de decisão e acompanhamento do programa”, resume postagem da Secretaria de Comunicação.