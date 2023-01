Reunião acontece no auditório do Centro Executivo, reunindo representantes da saúde e da sociedade civil - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 30/01/2023 12:30 | Atualizado 30/01/2023 12:42

Campos - O aumento dos casos confirmados de dengue no município e as medidas para diminuir o risco de uma epidemia da doença durante os próximos meses estão sendo debatidos na 38ª Reunião do Gabinete de Crise da Covid-19 e Vigilância das Doenças Emergentes e Reemergentes, em Campos dos Goytacazes (RJ).

Trata-se da primeira discussão geral de 2023, sobre a pauta, com foco amplo nas doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, entre elas dengue, chikungunya e zika vírus. A reunião acontece no auditório do Centro Administrativo José Alves de Azevedo, envolvendo autoridades em saúde e representantes da sociedade civil organizada.

O evento tem à frente o secretário de Saúde, Paulo Hirano; também trata do cenário epidemiológico da pandemia do coronavírus; estão participando o subsecretário de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, Rodrigo Carneiro; responsável técnico da Vigilância em Saúde, Charbell kury.

Ainda fazem parte das discussões o coordenador do Centro de Referência da Dengue e Pós-Covid Dr. Jayme Tinoco Netto, Luiz José de Souza; diretor do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Carlos Morales; e secretário de Comunica Social, Sérgio Cunha, entre outros. A iniciativa reforça ações que o CCZ desenvolve desde o ano passado, de combate ao mosquito transmissor. (Mais detalhes a qualquer momento).