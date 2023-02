Wladimir comemora, lembrando que Campos fechou 2022 com as contas em dia e obras por todos os lados - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 01/02/2023 10:58 | Atualizado 01/02/2023 11:03

Campos – A política pública de grandes investimentos em programas e ações para o desenvolvimento dos setores econômicos do município desenvolvida pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ) reflete positivamente na empregabilidade. O resultado está definido em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), divulgados ontem (31).

Está ressaltado que Campos fechou 2022 com 76.470 trabalhadores com carteira assinada, com saldo 4.427 novas vagas de trabalho formal, contra 3.364 registradas no ano passado. O prefeito Wladimir Garotinho comemora:

“O município recuperou a credibilidade e a prefeitura, por meio de parcerias com a iniciativa privada e convênios com órgãos federais e estaduais, recuperou sua capacidade de investimento; fechamos 2022 com as contas em dia, com obras por todos os lados e a previsão de investir cada vez mais na infraestrutura de nossa cidade, para gerar sempre mais qualidade de vida para nossa população”.

Wladimir pontua que o governo trabalha com foco na atração de novos empreendimentos e empresas, levando o município a despontar nos rankings de geração de emprego e renda. Diretor de Indicadores Econômicos e Sociais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, o economista Ranulfo Vidigal destaca o setor da construção civil como o que mais cresceu em termos de empregabilidade.

Ranulfo aponta que foram 618 vagas líquidas no setor em 2022 e lembra que nos anos anteriores, o saldo era sempre negativo, o saldo era de desemprego: “hoje, temos uma política agressiva de investimentos em infraestrutura e obras que já impactaram positivamente no Caged de 2022 e que terá um resultado ainda mais expressivo em 2023”.

O economista se baseia em estimativas focadas em ordens de serviços liberadas, licitações iniciadas ou a serem lançadas: “há todo um conjunto de ações do poder público que, somado ao da inciativa privada, com certeza vai continuar impactando positivamente o mercado de trabalho em Campos”. A expectativa formatada por Ranulfo é confirmada pelo secretário de Transparência e Controle, Rodrigo Resende.

“O governo municipal vem investindo pesado em obras e infraestrutura, o que aquece a contratação de trabalhadores formais no Construção Civil”, assinala o secretário, contabilizando: “temos obras realizadas, como o Shopping Popular, recuperação e reforma de unidades escolares; obras em andamento, como do Hospital Geral de Guarus, pavimentação de ruas; obras estruturantes no interior”.

“São mais de R$ 400 milhões em obras de infraestrutura, tanto para 2022 como 2023, com recursos dos royalties do petróleo e de convênios estaduais e federais”, acrescenta Resende, explicando que essas obras que, em sua maioria, não são realizadas em curto prazo, e há garantia do pagamento, “pois todo o recurso já está reservado”.

O setor de serviços em Campos foi o destaque do Caged, com a criação de 2.900 empregos. Ranulfo Vidigal comenta: “empresas privadas, por meio do Espaço da Oportunidade, da prefeitura, disponibilizaram 1.354 vagas, com a grande maioria dos candidatos contratados pelo Balcão de Empregos, ano passado; no Espaço, são ofertados cursos de capacitação, orientação para um bom desempenho em entrevistas e preparação de currículos”.

Na opinião do diretor de Indicadores Econômicos, o quadro positivo retrata a preocupação do governo Wladimir com a empregabilidade e como essa preocupação é traduzida em oportunidades de trabalho. Rodrigo Resende reforça que, além de obras que resultam no aquecimento da construção civil e medidas de promoção da empregabilidade no setor de serviços, a prefeitura vem investindo no potencial do agrícola de Campos.

O secretário enumera: “com recuperação de estradas e licitação para construção de 36 pontes; suporte para regularização fundiária e cadastral dos agricultores familiares e pequenos produtores; assistência técnica e assessoria com máquinas e equipamentos, a Secretaria de Agricultura vem, também com recursos dos royalties do petróleo e oriundos de convênios com órgãos estaduais e federais e emendas parlamentares, promovendo o desenvolvimento desse setor, o que gera, sem dúvida, emprego e renda”.

Outro fator destacado por Resende é que, somente em janeiro, com o chamamento público para o fornecimento de merenda escolar para a Secretaria de Educação, “foram investidos mais de R$ 1 milhão de reais e a expectativa é de aumentar esse valor em outros chamamentos públicos para a Agricultura Familiar”.

Aos dados apontados pelo secretário, Ranulfo Vidigal acrescenta: “em 2022, foram 105 empregos formais no setor Agropecuário; mas, com os investimentos públicos associados aos privados, a previsão é de colher, na safra deste ano, 2,1 milhões de toneladas, com a geração de cinco mil empregos diretos”.

