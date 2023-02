Wladimir avalia que sistema facilita o processo de aprovação de projetos para arquitetos e engenheiros - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 02/02/2023 21:06

Campos – Agilizar a aprovação de projetos de edificação residencial, proporcionando precisão, transparência e acessibilidade; estas são realidades garantidas são garantidos pelo sistema Planta On-line, lançado ontem pelo governo municipal de Campos dos Goytacazes (RJ); a cidade é uma das primeiras do Estado do Rio de Janeiro a adquirir a ferramenta.

O lançamento aconteceu nesta quinta-feira (02), no auditório do Centro Executivo José Alves de Azevedo (sede da prefeitura). Na opinião do prefeito Wladimir Garotinho, a ferramenta digital é de grande importância, também, no incentivo de novos empreendimentos de arquitetura e urbanismo no município.

“O Planta On-line desburocratiza o processo de aprovação de projetos de edificações residenciais, facilitando o processo para arquitetos e engenheiros, além de empreendedores do setor”, comenta Wladimir, resumindo: “o processo deixa de ser físico, o que encurta o processo porque tudo será feito de forma eletrônica, desde o requerimento até o lançamento da documentação necessária”.

“Vai ser tudo mais rápido e menos burocrático, incentivando novos projetos de arquitetura e urbanismo em nossa cidade”, acrescenta o prefeito. O secretário de Planejamento Urbano, Claudio Valadares, explica que “o sistema vai integrar o processo em um só ambiente, o digital, dando celeridade aos processos de alvarás e licenças, evitando que o profissional tenha que se deslocar à prefeitura para verificar o andamento do mesmo, se tornando algo mais claro e com mais agilidade”.

Valadares enfatiza que o passo dado pelo governo de Campos, com o Planta On-line, é um anseio de muito tempo para acabar com a burocracia do processo que vinha sendo desenvolvido: “inicialmente, será para edificações residenciais e o Planta On-line trará nova proporção de precisão, transparência e acessibilidade”.

O evento contou com a participação de profissionais do setor e secretários municipais. Ficou definido que, ainda nesta semana, o sistema, que tem 60 dias para ser efetivamente implantado, estará disponível. A analista de Negócios da empresa Mitra, Aline Alves da Silva, fez a apresentação do sistema passo-a-passo: “a gente atua em mais de 12 municípios com esse sistema em operação”.

Segundo Aline Alves, a empresa trabalha com o conceito de Cidades Inteligentes e outros sistemas alocados ao desenvolvimento econômico: “o Planta On-line é uma ferramenta digital apoiada no sistema de informações geográficas (SIG) e foi desenvolvida pela empresa Mitra, que atua no mercado de sistemas integrados para gestão municipal”.

De acordo ainda com Claudio Valadares, através do sistema, será possível acompanhar em tempo real o andamento de cada projeto, através dos órgãos da prefeitura, sem a necessidade de comparecer a cada um deles: “com isso, agiliza o processo e otimiza a velocidade de aprovação dos projetos”.

“É um programa simples com entrada do requerimento on-line, selecionando o serviço, definindo o imóvel e anexando o mesmo ao processo eletrônico e a documentação digitalizada”, acentua Valadares, assinalando: “os servidores emitem eletronicamente o parecer a partir da análise dos processos“.