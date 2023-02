O convênio entre Coagro e UFRRJ foi assinado ontem, com foco também no aumento da produtividade - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 03/02/2023 12:34 | Atualizado 03/02/2023 12:41

Campos - Desenvolvido pelos alunos e professores da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), o Programa de Melhoramento Genético da Cana de Açúcar passa a ter como parceira a Cooperativa Agroindustrial do Estado do Rio de Janeiro (Coagro); o acordo foi firmado ontem (02), na sede da empresa.

A Coagro está localizada em Campos dos Goytacazes e é considerada a maior Cooperativa Agrícola do Estado do Rio de Janeiro. Na avaliação do presidente da empresa, Frederico Paes (que também é vice-prefeito do município), o convênio significa a tecnologia beneficiando os cooperados.

"Eu costumo dizer que açúcar se faz no campo e a gente precisa de novas variedades, com mais açúcar, mais produtividade agrícola e industrial para trazer benefícios para o nosso cooperado e para nossa cooperativa também", comenta Frederico; o diretor financeiro da cooperativa, Paulo Bastos, concorda e resume os benefícios da parceria.

“Um melhoramento da cana, vai trazer o aumento da produtividade”, pontua o diretor, ressaltando: “na realidade, esse convênio vai beneficiar não só aos produtores, como as unidades, além da produtividade e eficiência". O reitor da UFRRJ, Roberto Rodrigues, afirma que o papel da universidade é promover as pesquisas, se aprofundar e trazer os benefícios para a comunidade.

"Essa troca é o estímulo que os alunos precisam para seguir se empenhando nas pesquisas, pois eles sabem que elas vão ser colocadas em prática", resume o reitor. De acordo com a Assessoria de Imprensa da Coagro, o programa que tem data de início, mas, não tem período marcado para terminar.

“Há uma série de objetivos”, diz a assessoria, enumerando: “entre eles está indicar variedades e clones promissores da Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (RIDESA) para instalação de viveiros primários e secundários pelos produtores da Coagro”.

Entre os benefícios, são apontados, ainda: desenvolver experimentos com clones e variedades RBs nas condições de solo e clima da cooperativa, selecionar clones e variedades com potencial agroindustrial, recomendar variedades adaptadas e produtivas nas condições regionais, conforme projeto de pesquisa e desenvolvimento e Plano de trabalho entre outros”.

Paulo Bastos explica que pelo menos 07 variedades de cana já estão sendo avaliadas pelos profissionais da Cooperativa: “esse número vai aumentar com esse convênio, já que os alunos vão fazer análises nas terras da usina e também nos laboratórios do Campus Avançado da Universidade Federal Rural, em Campos”.