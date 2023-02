Medidas que vêm sendo implantadas pelo governo municipal foram compartilhadas, durante reunião - Foto Divulgação

Medidas que vêm sendo implantadas pelo governo municipal foram compartilhadas, durante reunião Foto Divulgação

Publicado 03/02/2023 16:41 | Atualizado 03/02/2023 19:47

Campos – “Este ano, a Secretaria de Educação de Campos dos Goytacazes (RJ) irá priorizar o professor formado em maior nível de escolaridade na escolha de turma”, afirma o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Marcelo Feres; ele justifica que a decisão pedagógica é um reconhecimento pelo estudo e empenho de quem prosseguiu e ainda prossegue os estudos.

A medida foi compartilhada por Feres, juntamente com a diretora pedagógica da Secretaria, Tânia Alberto, ontem (02), com representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE) e do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais (SIPROSEP).

Os dois receberam os sindicalistas, “para avaliação das medidas que vêm sendo implantadas pelo governo municipal, com foco na formação continuada dos servidores e a valorização dos profissionais, visando à melhoria da qualidade do ensino público”.

A iniciativa antecipada pelo secretário, segundo o próprio, é uma das ações que integram um pacote de medidas, um conjunto de ações que estão em desenvolvimento continuado, visando melhorar a qualidade da aprendizagem em Campos: “outra medida diz respeito a um projeto que vamos implantar por meio do qual visitaremos as residências dos nossos alunos”, acrescenta Marcelo Feres.

O secretário antecipa que as visitas serão para uma conversa de perto com as famílias dos alunos, “a fim de diagnosticar suas dificuldades mais específicas e eliminar barreiras que possam estar prejudicando o processo de aprendizagem”. De acordo com Feres, os detalhes para escolha de turma já estão definidos.

“As regras e critérios para a escolha de turma por parte dos educadores e também pelos auxiliares de turma das creches foram publicadas terça-feira (31) no Diário Oficial do município, por meio das Portarias Seduct Nº 08 e 09/2023”, reforça o secretário.

Tânia Alberto lembra que, “ao longo dos últimos anos, a rede municipal de ensino ofereceu inúmeras bolsas de estudo em cursos de licenciaturas aos professores em instituições de ensino superior, sem necessidade de processo seletivo, e universidades privadas do município”.

“Também foram oferecidas formações por meio do cadastro de interesse pelos professores na Plataforma Paulo Freire, do Programa PARFOR”, acentua a diretora pedagógica, assinalando: “ainda foram disponibilizados diversos cursos de licenciatura públicos e gratuitos, presenciais e à distância, em instituições como ISEPAN, UENF, CEDERJ e IFF; além da oferta de vagas em pós-graduação gratuita online e presencial”.

Na pauta repassada aos sindicalistas constam, também, plano de carreira do magistério no município, oferecendo a gratificação por enquadramento no ensino superior com 15% sobre o vencimento base e também proporciona redução de carga horária a todos os professores que cursam mestrado e doutorado e solicitam esse benefício. Ou seja, são muitas as possibilidades para aprimorar o conhecimento.

Todas essas medidas ajudam o município a contribuir para a execução da meta 15 do Programa Nacional de Educação (PNE) que visa assegurar que todos os professores da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam”, avalia Tânia, concluindo: “trata-se de meta do pacto federativo entre União, Estados e Municípios, e a rede municipal de Campos está atenta e comprometida com a formação dos seus professores”.