Secretário Alcemir Pascoutto orienta que em caso de emergência, a Defesa Civil estará de prontidão - Foto Divulgação

Secretário Alcemir Pascoutto orienta que em caso de emergência, a Defesa Civil estará de prontidão Foto Divulgação

Publicado 07/02/2023 12:30

Campos – Quem reside em Campos dos Goytacazes, maior município do interior do Estado do Rio de Janeiro, deve ficar em alerta no período desta terça-feira (07), até quinta (09); está prevista a ocorrência de pancadas de intensidade forte de chuva em alguns momentos.

A orientação é do Setor de Monitoramento da Secretaria Municipal da Defesa Civil, que sugere atenção e precaução, principalmente, de moradores das localidades suscetíveis a intercorrências geradas por fatores climáticos. O secretário, coronel Alcemir Pascoutto orienta que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (22) 9 8175-2512.