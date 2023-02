Policiais apreenderam 47 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha, 14 pedras de crack e 26 munições de calibre 9mm - Foto Assessoria/Divulgação

Policiais apreenderam 47 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha, 14 pedras de crack e 26 munições de calibre 9mm Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 07/02/2023 15:30

Campos – O tráfico de drogas tem gerado ocorrências praticamente diárias em Campos dos Goytacazes (RJ), onde as equipes do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) têm sido bem sucedidas nas ações de combate; além de apreensões de material, várias prisões são feitas.

Um dos casos mais recentes, na Avenida Natanael, no Parque Santa Helena, em local conhecido como “Matinha”, os policiais do montaram estratégia, após receberem informações de que um homem estaria traficando drogas.

Logo que percebeu ter sido descoberto, o acusado teria gritado “sujou”, e tentado fugir subindo no telhado de uma casa próxima; porém, se deu mal, porque o teto afundou, o perseguido caiu, sofrendo escoriações, sendo detido; a partir de então, os PMs conseguiram identificar tratar-se de V.M. da S.

Em seguida, foi iniciada investigação à procura das drogas e a equipe encontrou 47 pinos de cocaína, 27 buchas de maconha, 14 pedras de crack e 26 munições intactas de calibre 9mm. Antes de ser conduzido à 146ª Delegacia de Polícia de Guarus, o homem teve de ser atendido no Hospital Ferreira Machado.

No levantamento da ficha de V.M. da S., foi constatado mandado de busca e apreensão contra ele, expedido pela Vara da Infância, Juventude e do Idoso. De acordo com a assessoria de imprensa do 8º BPM, o detido foi autuado no fato análogo ao artigo 35 da lei 11.343/06.