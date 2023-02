A fiscalização esteve em nove cerâmicas, todas na Baixada Campista, e constatou irregularidades em duas - Foto Divulgação

Publicado 07/02/2023 19:40

Campos - Durante operação deflagrada nesta terça-feira (07), pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, duas olarias foram notificadas em Campos dos Goytacazes (RJ), para adequação do equipamento de extração e por divergência na licença de operação e protocolo de renovação.

As ações aconteceram por meio da Superintendência de Combate aos Crimes Ambientais e pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a partir de denúncias recebidas pela secretaria que montou uma estratégia de inteligência para apurar.

No conjunto, os técnicos e os agentes vistoriaram nove olarias em São Sebastião, Alto Elizeu, Saturnino Braga e Poço Gordo, todas na Baixada Campista; uma das duas notificadas foi por questão de equipamento, enquanto a outra apresentou divergências nas documentações; as demais estão de acordo com a legislação ambiental.

Ao comentar a operação, o presidente do Inea, Philipe Campello, afirma: “a fiscalização dessa atividade é importante, porque a produção de cerâmica deve ocorrer em conformidade com a legislação ambiental, pois as que operam de forma irregular podem causar impactos ao meio ambiente”.