O Grupamento Ambiental da Guarda Municipal resgatou um gavião quiriri, na área central do município - Foto Divulgação

O Grupamento Ambiental da Guarda Municipal resgatou um gavião quiriri, na área central do município Foto Divulgação

Publicado 08/02/2023 17:51 | Atualizado 08/02/2023 17:57

Campos – O forte calor é apontado como uma das causas de animais silvestres estarem se deslocando para a zona urbana com freqüência nos últimos dias. Em Campos dos Goytacazes (RJ) a temperatura tem variado entre 32 a 34 graus e nos últimos quatro dias 11 bichos de diversas espécies foram resgatados fora dos habitats naturais.

De acordo com o Grupamento Ambiental (GAM) da Guarda Civil Municipal, no bairro Pecuária foi encontrada uma gambá com quatro filhotes; três animais da mesma espécie mais desenvolvidos e outro adulto apareceram no Parque Alvorada; uma cobra jiboia, na localidade de Bugalho, em Goitacazes, na Baixada Campista; e um Gavião Quiriri, na área central do município.

“Com o forte calor, os animais silvestres procuram abrigo e comida nas residências e é importante não mexer no animal e fazer contato com o GAM”, orienta o coordenador do órgão, Ralph Matos, assinalando que há equipe especializada para fazer o resgate adequado dos animais com segurança.

“A população deve ter cautela e nunca tentar resgatar esses tipos de animais”, previne Ralph, reforçando: “os agentes estão sempre a postos para realizarem o resgate de maneira consciente; ao encontrar algum animal silvestre em área urbana, a população deve entrar em contato com o GAM pelos telefones 153 ou (22) 98175-0758, informar a localização e, se possível, a espécie de animal”.

O coordenador explica que gambás são dispersores de sementes e controlam pragas: “entre os animais mais resgatados pelo GAM, estão os gambás, nome popular usado para se referir a algumas espécies de marsupiais da família Didelphidae; se alimentam de diferentes alimentos, como pequenos vertebrados, invertebrados e frutas”.

Gambás são animais mamíferos que se alimentarem de insetos e roedores; eles atuam como dispersores de sementes, ao se alimentarem dos frutos de diferentes espécies de plantas e destacam-se por ter uma longa cauda sem pelos, que utilizam para escalar. São animais solitários e com hábitos noturnos.