Durante a ação, foram retiradas barricadas colocadas pelo tráfico em diversas ruas da comunidade Foto Assessoria/8º BPM

Publicado 09/02/2023 14:20

Campos – Embora não seja slogan oficializado, “tudo contra o tráfico de drogas” em Campos dos Goytacazes (RJ) define ações em conjunto, envolvendo 8°Batalhão de Polícia Militar (BPM), Polícia Civil, Guarda Civil Municipal (GCM), Ordem Pública do Município. Secretaria de Limpeza Pública e Secretaria de Obras.

A mais recente realizada ontem (08), aconteceu no Parque Prazeres, em Guarus, onde foram retiradas barrigadas em diversas ruas, colocadas por traficantes para dificultar as investidas contra a comercialização dos entorpecentes; de acordo com a assessoria de imprensa do BPM, foram aproximadamente 60 toneladas de entulho retiradas.

“Essas remoções representam o direito constitucional de ir e vir, bem como de promover a sensação de segurança dos cidadãos de bem de toda comunidade”, comenta o comandante do batalhão, tenente-coronel Cruz, destacando que, ao mesmo tempo, os moradores têm acesso mais fácil a serviços básicos como coleta de lixo.

A facilidade ao acesso para atendimentos pelas concessionárias de energia elétrica e de água e esgoto também fazem parte dos objetivos da operação em conjunto, além de outras demandas: “não mediremos esforços para retirar toda e qualquer barreira ou ação que represente desconforto ou perigo à nossa sociedade”, afirma o comandante.

Independente da ação em conjunto, a Polícia Militar já atua de forma intensiva na repreensão ao tráfico de drogas em Campos e nos demais municípios cobertos pelo 8º BPM. Através da assessoria de imprensa, o comandante orienta: “contamos com a ajuda de toda população; se houver alguma denúncia, ligue para o (22) 2723-1177, que também funciona como Whatsapp”.