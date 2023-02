Subsecretária de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Rosilani Tavares destaca ações - Foto Instagran/Divulgação

Subsecretária de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Rosilani Tavares destaca ações Foto Instagran/Divulgação

Publicado 09/02/2023 18:07

Campos – Embora não se tenha conhecimento oficial sobre ranking de municípios que investem em políticas públicas para a terceira idade no Estado do Rio de Janeiro, pelo índice de ações desenvolvidas, Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense pontua alto.

Em dois anos de gestão, o governo Wladimir Garotinho tem cuidado de pessoas e presta serviços de excelência para a população campista. Até o momento, são mais de 40 mil atendimentos na Policlínica da Terceira Idade, além da reabertura e reforma de vários Clubes para o público alvo espalhados, que estavam desativados.

“Precisamos retribuir aos idosos todo esforço de vida que já tiveram”, afirma Wladimir, argumentando que uma das principais missões do seu governo é oferecer mecanismos para todas as idades, incluindo os idosos: “hoje eles precisam de nosso carinho e cuidado; como não consigo estar em todo o lugar, peço sempre a equipe da Subsecretaria de Políticas para a Pessoa Idosa para que cuide de todos com carinho, com atenção e amor, pois eles merecem”.

Na última sexta-feira (03), por exemplo, o prefeito inaugurou o Centro de Fisioterapia na Colônia de Férias para idosos no Farol de São Tomé: “achei ótimo o Centro de Fisioterapia, pois, evita o deslocamento para a unidade da cidade Campos”, comemora a idosa Edinéa Soares dos Santos, de 68 anos, moradora da praia há 23.

Outro fato marcante foi registrado em setembro do ano passado, quando Wladimir reabriu o clube da Terceira Idade da localidade de Dores de Macabú, que estava fechado há mais de dois anos. Os programas são muitos, alguns destacados pela subsecretária de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Rosilani Tavares.

“Reabrimos as unidades do Parque Tamandaré, Guarus, Farol e, agora, em Dores, estes equipamentos visam dar qualidade de vida, cuidando da saúde mental e física”, aponta a subsecretária, pontuando: “temos 14% da população campista idosa; estamos nos empenhando cada vez mais no atendimento a população idosa, pois esse é o nosso maior objetivo, cuidar das pessoas e oferecer a elas uma melhor qualidade de vida”.

Rosilane lembra que em meio à pandemia, muitos idosos deixaram de procurar seus médicos e, até mesmo, tiveram tratamentos interrompidos: “hoje, nós oferecemos diversas especialidades médicas, tratamentos como fisioterapia e hidroginástica, além de exames cardiológicos”.

A subsecretária acrescenta: “promovemos também os serviços de convivência como artesanato, palestras motivacionais e turismo, para garantir a terceira idade, a qualidade de vida que eles necessitam”. O Clube da Terceira Idade fica na Rua Rodrigues Peixoto, 91, Parque Tamandaré. Os telefones para marcação de consulta são 98126-3889, 98175-0571, 99812-1298, 99812-1209.