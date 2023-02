Equipes que atuaram no mutirão realizaram trabalho intenso para eliminação de focos do mosquito - Foto Valquiria Azevedo/Divulgação

Equipes que atuaram no mutirão realizaram trabalho intenso para eliminação de focos do mosquito Foto Valquiria Azevedo/Divulgação

Campos – O aumento dos casos positivos de dengue no município leva a Secretaria Municipal de Saúde e o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campos dos Goytacazes a intensificar as ações de combate ao Aedes aegypti; o mosquito também é transmissor de outras doenças, como chykungunia e zika vírus.

O foco está nos ambientes propícios à procriação do mosquito, tendo a Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente e a Postura Municipal envolvidas na fiscalização e orientação em borracharias, ferros-velhos e recicladoras.

O subsecretário de Meio Ambiente, Rene Justen, afirma que terrenos baldios, que propiciem a criação e dispersão do Aedes aegypti também são alvos. Ontem (08), um grande mutirão aconteceu no distrito de Travessão, na divisa de Campos com o município de São Francisco de Itabapoana.

Rene Justen comenta que o trabalho de orientação do licenciamento ambiental já é realizado ao longo do ano> “assim, proprietários dos ferros-velhos, borracharias e depósitos de recicláveis façam o controle para que o material acumulado não fique exposto às condições temporais, como, por exemplo, chuva”.

“A gente já orienta e determina que se faça isso, pois todo material passível de acumular água precisa estar em local coberto ou, no caso de latas, precisam ser perfuradas para não armazenar água”, enfatiza o subsecretário, resumindo que ontem “a ação foi notificação de todas essas atividades para que elas imediatamente eliminem os focos”.

Segundo Justen, em caso de gravidade maior, pode até haver penalização com multa, que varia de R$ 1.000 a R$ 50.000, dependendo de cada caso: “ao todo, 10 estabelecimentos receberam a equipe de fiscalização para inspeção, um deles ferro-velho, notificado quanto à necessidade de providenciar cobertura para as peças de veículos do comércio”.