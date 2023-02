A estrutura da patrulha rural em São Francisco já atende a cerca de 500 produtores - Foto Divulgação

A estrutura da patrulha rural em São Francisco já atende a cerca de 500 produtores Foto Divulgação

Publicado 12/02/2023 15:15

Campos – Comandado atualmente pelo Tenente-Coronel Ricardo da Cruz Aguiar, o 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), com quartel em Campos dos Goytacazes, está desdobrando as ações no período de verão; para tanto, utiliza sete quadriciclos, em patrulhamentos nas praias de Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana.

“Estamos a postos nas praias nos municípios em que o 8º BPM atua, para tranqüilidade dos frequentadores e dos moradores das localidades”, resume a assessora de imprensa do batalhão, cabo Samantha: “o objetivo é facilitar a mobilidade e eficiência ao policiamento de praia e nas investidas contra os pequenos delitos”.

A atenção especial dispensada às praias não compromete o patrulhamento do dia a dia das equipes do batalhão, cujas ações têm sido alvos de elogios, pela eficiência segurança pública como um todo, principalmente no combate ao tráfico de drogas.

Embora apenas São Francisco de Itabapoana seja o único município coberto pelo 8º BPM até agora beneficiado pelo programa, o projeto piloto de patrulha rural “Protetores do Campo” contribuiu para a redução de 70% dos casos de furtos de animais na área rural de São Francisco de Itabapoana, município onde as equipes atuam.

Samantha informa que são mais de 500 produtores rurais já cadastrados e contemplados com o policiamento. O policiamento ostensivo e de proximidade nas áreas rurais de São Francisco acontece desde junho do ano passado.

Dados da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-RJ) aponta que a criação de gado chega a 50 mil cabeças no município, que tem cerca de dois mil quilômetros de estradas vicinais (grande parte utilizada no escoamento da produção agrícola e pecuária).

Na época da implantação da Patrulha Rural, de 53% dos furtos de animais no Norte/Noroeste Fluminense, a maioria era registrada em São Francisco: “nossos guerreiros não descuidam da sua missão, estão sempre prontos e atentos para servir e proteger o homem do campo”, enfatiza a assessora pelo WhatsApp.

Para fazer parte do programa, os policiais envolvidos passaram por treinamento e capacitação; as propriedades cadastradas recebem visitas periódicas dos patrulhamentos, que também fazem contatos com os proprietários rurais por meio de aplicativo de mensagens.