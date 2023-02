O apoio aos produtores de assentamentos é feito por meio do programa federal "Alimenta Brasil" Foto Secom/Divulgação - Foto Secom/Divulgação

Publicado 13/02/2023 17:28

Campos – A agricultura familiar dá passos bastante importante em Campos dos Goytacazes (RJ), por meio de apoio do governo municipal; parte dos produtos é comercializado com o Instituto Federal Fluminense (IFF Campos) do Centro e Guarus.

São 29 produtores de assentamentos envolvidos no processo; o escoamento dos produtos é feito com ajuda da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, que utiliza caminhão do programa Alimenta Brasil; todos foram selecionados através de chamada pública, para comercializar alimentos com a instituição federal de ensino.

As entregas acontecem todas as segundas-feiras de várias partes do município. O secretário de Agricultura, Almy Júnior, explica que o caminhão-baú foi doado à prefeitura em julho do ano passado pelo Ministério da Cidadania.

“O programa Alimenta Brasil direciona recursos a órgãos e instituições públicas, para a compra da produção do agricultor familiar”, diz o secretário, acrescentando que também são feitas doações para entidades como creches, escolas públicas, restaurantes populares, cozinhas comunitárias, Exército Brasileiro e instituições da rede socioassistencial.

Almy Júnior ressalta que a equipe da secretaria vai com o caminhão recolher os produtos e realizar a entrega na instituição que adquiriu os alimentos: “com isso, os agricultores não precisam arcar com o custo do transporte e comercializam diretamente com o poder público, dispensando atravessadores”.

O secretário pontua que o objetivo do programa Alimenta Brasil é criar, para esses pequenos produtores, segurança do escoamento da sua produção, “seja hortifrutigranjeiros ou de queijo, e essa produção vai parar no cardápio de escolas, entidades assistenciais”.

Segundo Almy, em Campos, já há agricultores fornecendo frutas, legumes, hortaliças e queijo não apenas para a 2ª Companhia de Infantaria do Exército e para o IFF Centro e Guarus: “outros estão em processo de seleção para o fornecimento de merenda para as unidades da Secretaria Municipal de Educação”.

Outro ponto destacado por Almy é que ”a Secretaria de Agricultura vem assistindo agricultores familiares e produtores individuais a obterem os cadastros e certificados de aptidão exigidos para comercialização direta com o poder público”.

“Na verdade, a gente leva assistência técnica aos produtores em diversas áreas”, observa o secretário, concluindo: “orientamos quanto ao plantio, as melhores culturas para aquela propriedade, regularização do fluxo da produção, além de sanidade animal, reprodução animal”.