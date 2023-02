Com a atenção voltada no faturamento, as lojas estão expondo os produtos em posições estratégicas - Foto Divulgação

Com a atenção voltada no faturamento, as lojas estão expondo os produtos em posições estratégicas Foto Divulgação

Publicado 13/02/2023 18:53

Campos – Depois das festas de final de ano, mais uma expectativa de faturamento do comércio tem foco no carnaval. A Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (Acic) acredita na possibilidade de aumento de 15% nas vendas no município.

“O carnaval, uma das maiores festas do Brasil está de volta nas ruas do país e acreditamos em aquecimento nas vendas, de até 15%, nestes dias que antecedem essa grande festa popular”, prevê o presidente da instituição, Fernando Loureiro.

Na opinião de Loureiro, “o costume popular mantém vivo entre muitas famílias e grupos de amigos, que se reúnem para brincar o carnaval, principalmente nas praias da região, fomentando principalmente as vendas de acessórios e tecidos”.

A criatividade é uma das estratégias dos comerciantes, para atrair os consumidores que se preparam para “cair na folia”; algumas lojas já estão com os produtos expostos e facilitando nos planos de vendas; muitos carnavalescos de municípios vizinhos estão optando por comprar materiais para fantasias em Campos.

Thalita do Rosário é moradora de São João da Barra, onde a tradição dos blocos de rua ainda é mantida; ela pretende “brincar” em um deles: “gostaria de sair no Congos, mas não tenho grana para isso; então vou de povão mesmo e já comprei minha fantasia em Campos, porque achei o preço mais em conta”, comenta.

Apesar do interesse de muitos campistas em participar de eventos carnavalescos no município, alguns estão se preparando para programação em família; é o caso de Carlos Vitor e a esposa Mariana: “vamos fazer nossa bagunça em casa, com os três filhos, irmãos e sobrinhos; é mais seguro e menos dispendioso, justifica Vitor.