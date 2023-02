Mauro Silva entende que com o projeto, o governo municipal dá importância necessária ao Rio Paraíba - Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 14/02/2023 16:44 | Atualizado 15/02/2023 12:49

Campos – Com previsão de estar concluída em 120 dias, a revitalização do Cais da Lapa, no centro da cidade de Campos dos Goytacazes (RJ) já está definida pelo prefeito Wladimir Garotinho; ele assinou a ordem de serviço nesta terça-feira (14), em ato às margens do Rio Paraíba do Sul.

A obra está orçada em R$ 390 mil, dos quais, parte é de emenda parlamentar da ex-deputada federal Clarissa Garotinho. O local é considerado um dos cartões postais da cidade e o muro de 400 metros de extensão será pintado em grafite com produção de seis grafiteiros, versando na história do município.

O projeto prevê também espaço para sede da Subsecretaria de Turismo. Entre os objetivos apontados por Wladimir está a retomada das competições de remo e caiaques, tradições interrompidas em Campos. “Para quem não sabe, na curva da Lapa, temos o pôr do sol mais bonito da cidade”.

O prefeito lembra que foi criado no bairro: “minha família é cria da Lapa e essa obra está sendo feita com uma emenda parlamentar da deputada Clarissa Garotinho; como moradores da Lapa, tanto eu como a Clarissa estamos dando a nossa contribuição para transformar o Cais em um grande palco de eventos”.

Na avaliação do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Mauro Silva, a revitalização do Cais, mostra a importância do Centro da cidade: “este é o principal ponto turístico urbano da cidade; não há como falar em desenvolvimento econômico desprezando infraestrutura, turismo e agronegócio”.

Mauro acredita que a ida da Subsecretaria de Turismo para o Cais da Lapa, onde haverá o Ponto de Atendimento ao Turista (PAT), irá movimentar o local: “com a revitalização, estamos dando a importância necessária ao Rio Paraíba; esta é uma nova história que o Governo Wladimir Garotinho propõe para nossa cidade”.

“Somos cortados por um rio de grande importância e temos um Cais, estamos dando vida ao local”, comenta a subsecretária de Turismo, Patrícia Cordeiro; ela pontua que a revitalização do espaço representa o primeiro passo para reescrever uma história e elevar Campos como uma cidade que fomenta atividades turísticas”.

Outro que está empolgado com a iniciativa de Wladimir é o secretário de Obras, Fábio Ribeiro: “sou um apaixonado pelo Rio Paraíba; não estamos só realizando obra para levar a subsecretaria para o espaço, mas, também, movimentando o local para a ocupação turística do rio; este é o início de um grande projeto turístico para o nosso município”.