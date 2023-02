Representantes da prefeitura e do IFF se reuniram ontem, para desdobrar o entendimento - Foto Divulgação

Publicado 15/02/2023 13:48

Campos – A política de parcerias adotada pelo prefeito Wladimir Garotinho alinhava o desenvolvimento sustentável, com ganhos importantes para a sociedade de Campos dos Goytacazes (RJ) como um todo. O passo neste sentido acaba de ser dado pelo governo municipal, ao avançar no Termo de Cooperação Técnica firmado com o Instituto Federal Fluminense (IFF).

A parceria visa o aproveitamento de expertises da comunidade acadêmica por meio das Coordenações de Inovação, Pesquisas e de Arquitetura, “para contribuição nos estudos que envolvem, por exemplo, projetos geométricos do sistema viário e estudos estatísticos de trânsito e transporte público, voltados ao planejamento urbano sustentável”, comenta o secretário de Petróleo, Energia e Inovação, Marcelo Neves.

Ontem (14), representantes das partes envolvidas desdobraram o entendimento; além de Marcelo Neves, participaram da reunião de trabalho, o secretário de Planejamento Urbano, Cláudio Valadares; o Diretor Geral do IFF Campus-Centro, Carlos Alberto Henriques; e os professores Alex Cabral, Niander Cerqueira, Jolivan Lisboa e os membros da Coordenação e Professores do Curso de Arquitetura.

Neves classifica a reunião como bastante produtiva e importante: “porque a interação entre o Governo Municipal e a Academia trará bons frutos para o desenvolvimento sustentável, com ganhos importantes para a sociedade como um todo; as tratativas foram na direção de ações para o desenvolvimento urbano do município”.

Na avaliação de Cláudio Valadares, “será relevante a contribuição da comunidade da graduação e mestrado do Curso de Arquitetura e Urbanismo no planejamento urbano, por meio dos estudos, identificação e mapeamentos e relatórios para nortear o desenvolvimento”.

Valadares ressalta a importância da abordagem sobre o sistema viário de trânsito e transporte público nas demandas de projetos geométricos do sistema viário: “dessa forma, a parceria entre a municipalidade e o IFF agrega maiores possibilidades para a qualidade em excelência nos estudos e planejamento, com foco no desenvolvimento urbano sustentável”.