Wladimir Garotinho se empolgou e acabou assumindo o surdão da bandinha do cantor Gerson Jhones - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 20/02/2023 13:50 | Atualizado 20/02/2023 13:53

Campos - Carnaval em Campos dos Goytacazes já foi o terceiro melhor do país; mas uma série de contratempos ao longo dos últimos anos vem dificultando a realização dos tradicionais desfiles de escolas, blocos e bois pintadinhos, que têm sido fora de época, geralmente em março; porém, desde 2019 não acontecem, por conta da pandemia.

No entanto, o governo municipal busca alternativas para que o município não fique à margem da “maior festa popular do mundo”. Enquanto não se define uma data para os desfiles tradicionais, além de eventos realizados pelo próprio governo, outros são apoiados pela municipalidade em diversas localidades e na cidade.

A programação oficial é diversificada, com foco principal na Praia do Farol de São Tomé, onde não apenas os trios elétricos fazem o som mais forte, como também as baterias das principais escolas de samba do município, por iniciativa da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.

Desde a última sexta-feira, com o prefeito tem participando da maioria dos eventos, fiel às suas origens de “homem público popular”, ressaltadas por quem divide com ele os espaços pela avenida do Farol e reforçando o “Carnaval de todos nós”, juntamente com a primeira dama Tassiana Oliveira.

Do axé às tradicionais marchinhas de carnaval, a animação acontece para todas as idades, do norte do município (com eventos em ruas e praças), até a região da Baixada Campista. Veranista do Farol há 30 anos, Waldelucia da Silva, de família carnavalesca do bairro da Lapa, festeja: “este ano está maravilhoso”!

A carnavalesca fala do verão e da folia: “a programação está ótima, bem diversificada, sem contar com a segurança; estou tranquila curtindo o carnaval sem medo; o prefeito Wladimir Garotinho (presente em todos os ritmos) está bem engajado com a população, curtindo com a gente, ele está de parabéns".

Revivendo antigos carnavais, a bandinha do Gerson Jhones esbanjou no repertório, executando músicas de marcaram época, como “Mamãe Eu Quero”, “Quem Não Chora, Não Mama”, “Me Dá Um Dinheiro Aí”, "Asa Branca", "Ladrão de Bagdá"; o prefeito se empolgou e acabou passando a compor os ritmistas tocando o surdão.

“Esse que é um Carnaval de verdade, reunindo toda a família”, vibra Gerson Jhones, que tradicionalmente se apresenta, com seus companheiros, ao lado do Hotel Garoupas, lotando o espaço. O ritmo marcante da Madureira do Turf, no palco oficial da praia, abriu a apresentação das baterias das escolas também no sábado; Chuva de Ouro e Ururau da Lapa completaram o espetáculo do sábado.

A Secretaria de Comunicação (Secom) ressalta que a segurança é também um dos pontos de destaque no Farol, sem estar se descuidando do município como um todo, com visão em pontos estratégicos: “homens da Ordem Pública municipal, além da Guarda Civil, estão presentes na área do show e arredores”.

A Secretaria de Saúde montou estrutura especial no Farol, disponibilizando ambulância com médico e enfermeiros durante todo o dia, especialmente, para o show. A fiscalização sanitária também está atenta para que os produtos colocados à venda nas barraquinhas estejam em condições higiênicas de consumo.

A segunda-feira continua de “alegria intensa” na praia campista, com trio elétrico, matinê e novo encontro das baterias de Escolas de Samba Madureira do Turf, Ururau da Lapa, Chuva de Ouro, Império da Baixada, União da Esperança e Mocidade Louca; Momo encerra o reinado em Farol amanhã (21), com a apresentação do DJ Robson Campos.