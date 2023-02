Projeto é implantado nos municípios, em parcerias das respectivas prefeituras com o governo estadual - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 21/02/2023 18:09

Campos – Implantado desde julho do ano passado no município, o programa Café do Trabalhador está interrompido desde ontem (20) em Campos dos Goytacazes (RJ), por conta do carnaval; mas, as duas unidades (em Guarus e no centro da cidade) voltam a funcionar na próxima quinta-feira (23) normalmente

O projeto está implantado em diversas cidades, em parcerias das respectivas prefeituras com o governo estadual, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; em Campos funcionam na Praça do Amarelinho, no bairro Custodópolis, e na Rodoviária Roberto da Silveira.

São fornecidos (em cada unidade), 500 cafés de manhã por dia ao preço simbólico de R$ 0,50, funcionando de segunda à sexta-feira, das 6h30 às 8h. O trabalhador tem acesso a café ou, então, café com leite, pão com manteiga e uma fruta.

O projeto foi lançado em 1999 pelo então governador Anthony Garotinho (pai do prefeito de Campos; interrompido mais tarde, foi retomado na administração Cláudio Castro, no mesmo formato; as duas unidades de Campos foram instaladas por iniciativa do prefeito Wladimir, visando atender principalmente as necessidades da classe trabalhadora.

O lanche é complementado com guardanapo, mexedor descartável, e sachês de açúcar ou adoçante para cada beneficiário, em sacola plástica para facilitar o transporte. O café faz parte de uma série de outras ações do governo municipal com foco na segurança alimentar das famílias mais vulneráveis.