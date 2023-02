Todos os corpos da tragédia na lagoa em Guarus foram retirados pela equipe do Corpo de Bombeiros - Foto Divulgação

Todos os corpos da tragédia na lagoa em Guarus foram retirados pela equipe do Corpo de Bombeiros Foto Divulgação

Publicado 21/02/2023 21:18

Campos – A Região Norte do Estado do Rio de Janeiro registrou 11 mortes por afogamentos nos últimos dois dias. Além da tragédia em que quatro pessoas da mesma família se afogaram em Campos dos Goytacazes, um homem morreu quando pescava em valão, no bairro da Penha; outra vítima foi uma idosa, na praia do Farol de São Thomé.

Em São Francisco de Itabapoana as vítimas foram um rapaz não identificado, na praia do Sossego, e o ex-vereador da cidade de Cardoso Moreira, Neilton Bernardino, em Guaxindiba; já em São João da Barra, um homem morreu no Rio Paraíba do Sul.

Das cinco pessoas que morreram afogadas ontem em uma represa no Km 08, próximo ao Estádio do Americano, em Guarus, quatro eram da mesma família: Yossi Arthur da Cruz Gaspar, de três anos; a mãe dele, Érica Marta da Cruz Silva, 42 anos; Cacilma da Cruz Silva, de 55 anos; e Guilherme (de sobrenome e idade ainda não revelados).

A quinta vítima foi Sérgio Nascimento Pessanha, de 60 anos, amigo da família; todos residiam no Parque Lebret e no sétimo distrito de Travessão; os corpos devem ser liberados nesta quarta-feira para sepultamento, pelo Instituto Médico Legal (IML).

Segundo moradores próximos do local da tragédia – que fica na Avenida Professora Carmem Carneiro, numa estrada rural, às margens da BR-101 -, o forte calor tem levado muita gente a tomar banho na lagoa, sem nenhuma segurança.

“Alguns pontos têm mais de cinco metros de profundidade e de vez em quando há pessoas quase se afogando”, afirmou o pedreiro Amaro Ribeiro, residente no Parque Aeroporto, conhecido da família. Tudo teria começado com alguém gritando por socorro; porém, ninguém sabia nadar e na tentativa de socorrer um ao outro, acabaram se afogando.

Logo em seguida, mergulhadores do Corpo de Bombeiros retiraram os corpos, removidos para o IML, tendo o caso sido registrado na 146ª Delegacia de Polícia de Guarus.