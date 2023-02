Os policiais encontraram os trilhos em um galpão e conseguiram descobrir o esquema de venda - Foto Assessoria 8º BPM

Publicado 21/02/2023 22:51

Campos – A criatividade de cinco homens, moradores do sétimo distrito de Travessão, em Campos dos Goytacazes (RJ), para prática de crime, foi frustrada pela ação de inteligência de policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e 6º Comando de Policiamento de Área (CPA); o episódio pode se transformar em uma linha contra os furtos de trilhos da Rede Ferroviária Federal (RFF) no município.

Após denúncia anônima e troca de informações e monitoramento entre policiais do 8º BPM e do 6º CPA, eles flagraram os cinco carregando em um ônibus adaptado, trilhos de trem furtados da RFF; o montante pesa cerca de 12 toneladas.

O local indicado - Rua Nossa Senhora. da Conceição, 44, próxima da BR-10, em Travessão – foi cercado e o flagrante bem sucedido; foram identificados os suspeitos, de iniciais R.S.S, M.R.C., A.P.X., R.F.M. e G.S.B. colocando peças do trilho dentro de um ônibus.

Segundo os PMs, ao perceber as guarnições, os cinco tentaram escapar em direção a uma escada de ferro que já estava encostada no muro, preparada para caso de fuga; “porém, sem êxito, sendo todos detidos”.

Sem condição de reagir, todos se renderam e, segundo a Assessoria de Imprensa do 8º BPM. um deles acabou confessando que “teria alugado o galpão em dezembro e que utilizava o ônibus para transportar todo material ilícito, tendo colocado os trilhos no local para realizar a venda posteriormente”.

O suspeito disse ainda que um Corsa branco que estava próximo ao local era de sua propriedade “e que teria contratado os demais elementos para ajudar a colocar o material no referido ônibus, sem, no entanto, informar onde realizaria a venda do material”.

Segundo ainda os policiais apuraram, cada contratado receberia R$ 200; vários pedaços de trilhos foram apreendidos no local - uma parte no chão e outra já dentro do ônibus adaptado, sem os bancos e a traseira com portas tipo baú.

Na revista pessoal os policiais apreenderam um celular iphone de cor branca, um celular Samsung de cor preta; todo material, o ônibus e os cinco foram conduzidos para a 146ª Delegacia de Polícia de Guarus.