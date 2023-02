Os salva-vidas têm se desdobrado em diversas ações nas praias da região norte do Estado do Rio - Foto CBMERJ/Divulgação

Os salva-vidas têm se desdobrado em diversas ações nas praias da região norte do Estado do Rio Foto CBMERJ/Divulgação

Publicado 24/02/2023 10:24

Campos – O trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) tem sido intenso durante o período de verão nas praias da região norte do Estado do Rio de Janeiro; em municípios como Campos dos Goytacazes, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana as ações acontecem em parcerias com as prefeituras.

No período de 17 e 21 de fevereiro, Poe conta do carnaval, as ações de salvamentos marítimos e prevenção foram desdobradas pelos guarda-vidas; em Farol de São Thomé (Campos) o balanço aponta 993 ações de prevenção e 102 resgates de vítimas de afogamento; além de 10 crianças perdidas.

Já no litoral de São João da Barra (Grussaí, Atafona, Chapéu de Sol e Açu), os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros atuaram em 506 prevenções a afogamento; 51 banhistas foram resgatados com auxílio dos militares; quanto ao número de crianças perdidas, as equipes conduziram 21 aos pais ou responsáveis.

Embora sem detalhar, também em São Francisco houve muitas ações. Em toda orla da região a atenção permanece desdobrada e o Corpo de Bombeiros continua orientando para que sejam evitados acidentes em ambientes aquáticos, principalmente os afogamentos, não apenas nas praias, mas, também, em rios, lagos e lagoas que não apresentam segurança aos banhistas.

Entre as orientações estão: não deixe crianças brincando sozinhas próximo de piscinas, tanques, bacias, poço artesiano ou até mesmo baldes com água; se no mar, mantenha a atenção voltada para as crianças para que elas não se afastem e sejam surpreendidas por uma onda e as leve para o fundo.

“A distância ideal é de um metro, que é o tamanho do nosso braço, e, caso elas sejam arrastadas, conseguimos segurá-las a tempo”, diz ainda o alerta, acrescentando: “Se avistar um afogado, evite entrar na água para tentar retirá-lo, pois poderá se tornar mais uma vítima. Mantenha o contato visual com essa vítima e acione o socorro imediatamente; em caso de emergências ligue 193”.