Durante a visita às três unidades, Wladimir cumprimentou funcionários e avaliou os trabalhos - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 24/02/2023 11:35 | Atualizado 24/02/2023 13:08

Campos – As obras de reforma de três creches da rede municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) estão sendo acompanhadas de perto pelo prefeito Wladimir Garotinho. A procura por vagas aumentou em 20% e o prefeito comenta: “a nossa demanda aumentou e por isso estamos construindo novas creches, fazendo obras, ampliando as salas”.

Juntamente com o diretor do Departamento de Infraestrutura, Francisco Freitas, nessa quinta-feira (23) Wladimir vistoriou os trabalhos na Creche Escola Professora Rita de Cássia Rocha Soares Chardelli, no Centro; na Creche Escola Professora Diva Marina Suppa Goulart, no Jardim Carioca; e na Creche Escola Martin Luther King, no Novo Eldorado.

“Só na Creche Diva Goulart vamos oferecer mais 30 vagas; e na Creche Rita Chardelli, vamos ampliar para mais 100 crianças”, resume o prefeito, pontuando: “a prefeitura está fazendo a sua parte; isso tudo é bom, é sinal de que a Educação em Campos está evoluindo em qualidade de ensino, qualidade da merenda, qualidade do material escolar”.

Na avaliação do prefeito, o investimento feito nas creches em levado a população a procura a rede municipal; ele detalha que a Martin Luther King atende do berçário ao pré-1 e recebe alunos dos bairros Eldorado, Codin, Terra Prometida e Novo Mundo, entre outros.

A unidade está passando por obras nas instalações hidráulicas e elétricas, portas e janelas. Segundo a diretora, Priscila Cristina dos Santos Basílio Reis, a reforma estava sendo esperada: “a esperança renasce e a alegria transborda o coração em saber que daqui a alguns meses retornaremos para nossa casa e desenvolver as nossas atividades, festas, como sempre fizemos”.

Outra creche escola - a Rita Chardelli - fica localizada na Rua Marechal Floriano 281; o prédio e está interditado desde 2021, porque apresentava risco iminente de desabar; os cerca de 160 alunos e 50 funcionários, aproximadamente, estão acolhidos em outro imóvel, no mesmo bairro, onde dão sequência aos estudos neste ano.

De acordo com a Secretaria de Comunicação (Secom), em janeiro, o secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres assinou a ordem de serviço no local e acompanhou os trabalhos, ao lado de técnicos da Secretaria.

“Já a Creche do Jardim Carioca foi uma das primeiras unidades escolares criadas na rede municipal de ensino de Campos”, assinala a Secom, explicando que a obra começou no final do ano passado: “ela atende 162 alunos da Educação Infantil e recebeu, este ano, novo mobiliário, playground e o Laboratório Brincar e Aprender, que estão ajudando no processo de ensino-aprendizagem e no desenvolvimento dos estudantes”.