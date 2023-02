O projeto será lançado na próxima terça-feira, no auditório da Santa Casa de Misericórdia - Foto Secom/Divulgação

Publicado 24/02/2023 14:06 | Atualizado 24/02/2023 14:07

Campos - Na linha da saúde pública de qualidade e de alcance facilitado, em mais uma parceria com o governo do Estado, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho lança, na próxima terça-feira (28), o “SOS Coração: Nossa missão é cuidar das pessoas”; o projeto é pioneiro e inovador em todo o Estado.

A cerimônia será no auditório da Santa Casa de Misericórdia de Campos, às 19h, com a presença do secretário de Estado de Saúde, Doutor Luizinho. Wladimir explica que o objetivo é oferecer atendimento rápido e eficiente aos pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM): “o atendimento deve ocorrer nas três primeiras horas após o IAM, para maior sobrevida e melhor prognóstico”.

Na opinião do secretário de Saúde de Campos, Paulo Hirano, o momento é importante para o município, em especial quem está na ponta e precisa dessa assistência: “é um projeto grandioso e fantástico, que salvará muitas vidas; mais um grande passo na saúde do nosso município”.

Hirano destaca que o fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência faz parte do programa de governo do Prefeito Wladimir Garotinho e do vice-prefeito Frederico Paes; ele resume que o infarto é o entupimento da artéria coronária.

“O tratamento consiste na desobstrução da artéria ocluída durante o quadro agudo, que é recanalizar esse vaso para que o fluxo dentro da artéria se normalize e tenha nutrição no músculo normalmente”, explica o secretário, acentuando: “esse tratamento é feito através de medicamentos ou da angioplastia primária, que é o que será implantado em Campos”.

Paulo Hirano orienta que, aos primeiros sinais de infarto, a pessoa deverá buscar atendimento no Hospital Ferreira Machado (HFM), Hospital Geral de Guarus (HGG), Hospital São José (HSJ), Unidades Pré-Hospitalares (UPHs) 24h, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campos e de São João da Barra, Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra e Hospital Armando Vidal, em São Fidélis.

“Após o primeiro atendimento, havendo necessidade, o paciente será transferido para os hospitais de referência habilitados, que são a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA) para iniciar o tratamento”, enfatiza o secretário.

Dados oficiais apontam que, no Brasil, anualmente, estima-se que ocorram entre 300 a 400 mil infartos, com um óbito para cada cinco a sete casos; cerca de 50% das mortes acontecem nas primeiras horas do evento> “em Campos, somente no ano passado, 280 pessoas morreram vítimas de IAM, a maioria homens, um total de 160”, aponta Hirano.