Abdu Neme se entusiasma com o "SOS Coração: Nossa missão é cuidar de pessoas" Foto Assessoria/Câmara

Publicado 25/02/2023 16:40

Campos - “Eu só quero dizer para a população que é muito importante que você tenha um prefeito, como o Wladimir, ativo, que tem iniciativa para ajudar a população”. A avaliação sobre o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ) é do cardiologista e vereador, Abdu Neme, entusiasmado com a medida do governo municipal de lançar, na próxima terça-feira (27) o programa inovador “SOS Coração: Nossa missão é cuidar de pessoas”.

Wladimir Garotinho anunciou o lançamento ontem (24), dentro de mais uma parceria alinhavada com o governo do Estado; será às 19h, na Santa Casa de Misericórdia, com a presença do secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho. Mesmo não fazendo parte do grupo de vereadores dá sustentação ao governo, Abdu Neme ressalta a iniciativa.

“O acesso a procedimentos como a angioplastia pode reduzir de 30% para 3% o risco de óbitos de pacientes infartados”, lembra o vereador que atua como cardiologista há 30 anos no município: “o esforço da atual administração municipal supera desafios do passado para implantar um atendimento desse tipo na urgência cardíaca”, reconhece.

Andu também já esteve à frente da Secretaria de Saúde e lembra: “eu, até como secretário, tive uma audiência na Câmara, para que a gente pudesse desenvolver esse tipo de procedimento com mais agilidade e tivemos grandes dificuldades; e hoje a gente vê que o prefeito Wladimir está empenhado, junto com o secretário de Estado, doutor Luizinho, para viabilizar essa ação”.

Desenvolvido pela prefeitura de Campos, o “SOS Coração” visa oferecer um atendimento rápido e eficiente aos pacientes com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), nas três primeiras horas após o IAM para maior sobrevida e melhor prognóstico; conhecedor dos mais competentes do assunto, o cardiologista considera um avanço além do tecnológico.

“Com todos os avanços que a cardiologia registrou, existia algo que não estava funcionando bem ainda, que era o acesso mais rápido das pessoas aos hospitais para serem atendidas”, analisa, pontuando: “essa medida existe em alguns grandes centros, para fazer um atendimento mais precoce; porque com o infarto, na verdade, o que nós precisamos é ganhar do relógio”.

Abdu Neme explica que muitas pessoas morrem porque sentem sintomas, não procuram atendimento médico nas unidades hospitalares e aí chegam em situação irreversível: “o programa é um sonho antigo dos médicos; nós teremos a oportunidade de as pessoas terem acesso a atendimento de urgência mais rápido possível”.

O médico aponta que os dois hospitais de referência terão equipes multidisciplinar, com cardiologistas, com médicos hemodinamicistas, intervencionistas, com CTI 24 horas à disposição da população: “os casos graves não terão necessidade de regulação, com equipes de prontidão 24h”.

“Já vivenciamos as grandes dificuldades do SUS no atendimento do coração, hoje podemos ter certeza que a população de Campos estará sendo bem assistida”, ressalta Abdu, concluindo: “os médicos estarão nos hospitais, vão receber os pacientes atendidos na ponta pelos colegas; o paciente chegando ao hospital, ele será reavaliado, receberá os medicamentos, e irá logo para a sala de hemodinâmica para desentupir suas artérias; depois de sair da CTI, os médicos darão continuidade do tratamento, inclusive liberando medicação para levar para casa”.