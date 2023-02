Após atendimento inicial nas emergências, o paciente passará a ter monitoramento e assistência em 24h - Foto César Ferreira/Secom

Após atendimento inicial nas emergências, o paciente passará a ter monitoramento e assistência em 24h Foto César Ferreira/Secom

Publicado 27/02/2023 19:40

Campos - Pioneiro e inovador em salvar vidas por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), o “SOS Coração: Nossa missão é Cuidar das Pessoas” tem lançamento confirmado pelo prefeito Wladimir Garotinho, para as 19h desta terça-feira (28), no auditório da Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goytacazes (RJ); é mais uma parceria da administração Wladimir- Frederico Paes e governo do Estado.

A iniciativa gera grande repercussão, por se tratar de um programa pioneiro em todo o Estado do Rio de Janeiro e caracterizar um salto de qualidade na assistência cardiológica no município, visando oferecer um atendimento rápido e eficiente aos pacientes infartados; o secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho, confirmou presença.

Conforme o secretário de Saúde de Campos, Paulo Hirano, antecipou no final da semana, para uma maior sobrevida e melhor prognóstico, esse atendimento deve ocorrer nas três primeiras horas após o IAM; dados oficiais apontam que em Campos, somente no ano passado, 280 pessoas morreram vítimas de infarto.

Com o novo sistema, os pacientes, se necessário, serão transferidos para os hospitais habilitados, após atendimento inicial nas emergências do Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus, Hospital São José, Unidades Pré-Hospitalares 24h, Unidade de Pronto Atendimento de Campos e de São João da Barra, Santa Casa de Misericórdia de São João da Barra e Hospital Armando Vidal, em São Fidélis.

Os habilitados são a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital Escola Álvaro Alvim (HEAA), ambos em Campos, onde será iniciado o tratamento, com monitoramento e assistência em 24h. “O fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência faz parte do programa de governo do prefeito Wladimir Garotinho e do vice-prefeito Frederico Paes”. Reafirma Paulo Hirano.

“As múltiplas ações na área da saúde só têm acontecido, porque existe uma determinação do prefeito e do vice para que o município possa avançar”, reforça o secretário, adiantando: “vamos avançar ainda mais e cumprir com nossa missão maior que é cuidar das pessoas”.