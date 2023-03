Lançamento do programa foi feito pelo prefeito Wladimir e o secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho - Foto César Ferreira

Publicado 28/02/2023 22:00 | Atualizado 28/02/2023 22:04

Campos – Por iniciativa do governo de Campos dos Goytacazes, em parceria com o Estado, o município acaba de dar um salto de qualidade na assistência cardiológica e passa a ser pioneiro e inovador em salvar vidas por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM); a realidade está no “SOS Coração: Nossa missão é cuidar das pessoas”.

O lançamento aconteceu na noite desta terça-feira (28), no auditório da Santa Casa de Misericórdia, pelo prefeito Wladimir Garotinho, com a presença do secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho; o projeto visa oferecer atendimento rápido e eficiente aos pacientes infartados.

Na oportunidade, Dr. Luizinho anunciou a construção de uma Clínica de Hemodiálise e a criação de polo transplantador do rim para retirar as pessoas de dentro das clínicas a partir da oferta de um transplante renal em Campos: “o Estado vai destinar 100% de recursos para essa unidade que vai atender pacientes de toda região”, afirmou o secretário.

Emocionado, Wladimir comentou: “é um grande problema do Brasil, do Rio de Janeiro e da nossa região; temos uma fila de espera de mais de 100 pacientes; outros sendo levados pela prefeitura para Itaperuna para fazer tratamento e alguns vivendo dentro dos hospitais para não perder a vaga”.

Quanto ao “SOS Coração”, o prefeito ressaltou que o projeto foi pensado durante o seu plano de governo e, graças à parceria com o governo do Estado: “é um programa pioneiro e revolucionário que vai ajudar a salvar muitas vidas; mais uma vez quero agradecer ao governador Cláudio Castro pela parceria, por essa inovação na saúde de Campos e região. Fico feliz em ver a saúde do município avançando a passos largos”.

Dr. Luizinho apontou que a alta complexidade é uma das prioridades do Governo do Estado: “estou feliz por em estar em Campos, que será polo desse projeto; ele fará uma revolução na cardiologia do Estado, que tem sofrido com a falta de contraste devido à guerra da Ucrânia; isso trouxe uma demanda reprimida e esse projeto é uma das soluções”.

Conforme o secretário de Saúde de Campos, Paulo Hirano, já explicou, para uma maior sobrevida e melhor prognóstico, esse atendimento deve ocorrer nas três primeiras horas após o IAM. Também já está definido que, após atendimento inicial nas emergências hospitalares os pacientes, se necessário, serão transferidos para os hospitais habilitados (Santa Casa, Álvaro Alvim), para iniciar o tratamento, sendo monitorados e assistidos 24h.

Dados apontados por Hirano mostram que, anualmente, em nível nacional, ocorrem entre 300 a 400 mil infartos, com um óbito para cada cinco a sete casos, sendo que cerca de 50% das mortes acontecem nas primeiras horas do evento; revelam ainda que, no caso particular de Campos, somente no ano passado, 280 pessoas morreram vítimas de IAM.

Dr. Luizinho foi recebido por Wladimir Garotinho e o vice-prefeito Frederico Paes, e aproveitou para visitar o Hospital Geral de Guarus (HGG) e percorrer a Nova Emergência da unidade, primeira etapa da reforma geral, vistoriando a segunda; também estavam presentes Paulo Hirano, o subsecretário de Saúde Marcos Gonçalves, Superintendente do HGG, Vitor Mussi, entre outras autoridades.

O diretor da Santa Casa de Misericórdia, Cleber Glória, reconheceu que poucas capitais do país possuem um projeto como esse: “será um serviço que vai se tornar referência para todo o Estado do Rio de Janeiro e abrirá portas para outras ações visando à melhoria do atendimento de urgência e emergência no município”.

O diretor geral do Hospital Escola Álvaro Alvim, Geraldo Venâncio, reforçou sobre a importância do projeto para salvar vidas: “se a pessoa infartada for atendida rapidamente, o prognóstico melhora muito; acredito que haverá redução até no número de cirurgias realizadas atualmente”; ele lembrou que a pessoa deve buscar o primeiro atendimento nas unidades de urgência e emergência.