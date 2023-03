As ações envolveram policiais civis e militares e tiveram início na manhã desta quarta-feira - Foto Assessoria 134 DP

As ações envolveram policiais civis e militares e tiveram início na manhã desta quarta-feira Foto Assessoria 134 DP

Publicado 01/03/2023 17:46 | Atualizado 01/03/2023 17:47

Campos - Em mais uma etapa contínua no combate a crimes decorrentes do tráfico de drogas, policiais civis e militares deram uma geral nesta quarta-feira (01) na Baixada Campista, em Campos dos Goytacazes (RJ), por meio da Operação Terra Plana; foram efetuadas prisões por autoria de homicídio e em flagrante, por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

As investigações apontam que em cada localidade da Baixada existe um comando diferente “e a peculiaridade de homicídios covardes por desagrado do tráfico”. As ações desta etapa aconteceram em Baixa Grande, Linha do Limão, Parque Real, Parque Transmissor, Vila Romana e Saturnino Braga.

Nesta última localidade, os policiais apuraram as práticas de dois homicídios e uma tentativa, ocorridos no dia três de janeiro deste ano, te4ndo como vítimas, respectivamente, Marcelo Rocha Rangel, Eliandro Benvindo Pereira e Leonardo Ribeiro da Silva.

Segundo a Assessoria de Imprensa da 134ª Delegacia de Polícia, “apurou-se que o chefe do tráfico de Mineiros e de Saturnino Braga ordenou as execuções, em razão de as vítimas estarem roubando e furtando na localidade, atraindo o policiamento para o local, atrapalhando a venda de drogas, pelo afastamento que gera dos usuários”.

As ações desta quarta-feira foram coordenadas pela delegada titular da 134 DP, Natália B. Patrão; o principal suspeito foi encontrado em casa, onde os agentes apreenderam um revólver calibre 38, dez munições, um pote de fermento em pó, 19 sacolés contendo maconha, dois pinos contendo cocaína, dois aparelhos celulares e R$ 185,00 reais em espécie.

Em uma moita, no quintal da residência, foram encontrados 134 pinos de cocaína, 25 sacolés de maconha, vários pinos vazios e um caderno contendo anotações do tráfico; nas demais localidades também foram apreendidos diversos materiais utilizados pelos traficantes.

As investigações tiveram desdobramento na cela em que o chefe do tráfico de Mineiros e de Saturnino Braga cumpre pena; os policiais encontraram dois celulares, um chip, 12 cigarros de maconha, 24 papelotes de cocaína. As ações continuam.