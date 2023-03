Ao empossar os gestores escolares, Wladimir ressaltou o comprometimento dos servidores - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 01/03/2023 19:33

Campos - Viabilizar a valorização do salário dos diretores e vice-diretores de escolas da rede municipal é uma das prioridades do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho; ele anunciou nesta quarta-feira (01), que autorizou a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) desenvolver estudo técnico como forma de “dar as ferramentas aos servidores que fazem o trabalho acontecer na ponta”.

A manifestação de Wladimir aconteceu no Teatro Municipal Trianon, com a presença da primeira-dama Tassiana Oliveira, e do secretário de Educação, Marcelo Feres, durante a posse dos 500 novos gestores escolares da rede municipal de ensino, eleitos no final do ano passado pela comunidade escolar.

“Já iniciamos o processo de valorização profissional dos professores, já estamos reformando as unidades escolares, já renovamos o mobiliário das creches e escolas, implantamos merenda de qualidade, enfim; e não vamos deixar os gestores de fora”, garantiu o prefeito, argumentando: “não chegamos a lugar nenhum sozinhos; para chegar onde queremos, todos são peças primordiais”.

Wladimir ressaltou que os servidores da Educação estão todos os dias dando carinho, atenção, cuidado, educando as crianças e precisam ser valorizados: “bancamos, sob muita pressão, a eleição de gestores de forma direta e democrática; antes, porém, prorrogamos o prazo de gestão nas unidades até a elaboração do novo processo de eleição; hoje é a celebração desse novo tempo”.

Os gestores empossados irão atuar nas respectivas funções no período de março de 2023 ao mesmo mês em 2025. Após pontuar os avanços da Educação no município, Wladimir reafirmou: “eu já autorizei a Seduct a preparar um estudo para valorizar o salário dos diretores e vice-diretores; estou esperando o estudo para fazer contas, para que possamos valorizar esses profissionais”.

“Quero anunciar ainda que mais seis escolas grandes estão indo para licitação como a Alcindor Bessa”, destacou o prefeito, acrescentando: “são obras grandes porque queremos entregar o melhor ao povo de Campos; mais de 80% dos diretores foram reeleitos e isso mostra o comprometimento e a confiança de todos juntos à comunidade escolar; o processo eleitoral é um reconhecimento do trabalho de todos”.

Wladimir assinalou que cobra muito, inclusive dele próprio, enfatizando: “a educação para mim é inegociável; é pela Educação que vamos melhorar ainda mais a cidade; mais importante que a velocidade é a direção que tomamos; e a direção que escolhemos para a Educação de Campos está no caminho certo; não adianta vender sonhos que não são possíveis; estamos construindo o futuro”.

Ao concluir, o prefeito reafirmou a importância do trabalho conjunto do Executivo com o Legislativo; “só assim o município avança”. Marcelo Feres reconheceu: “estamos em outro patamar de gestão em Campos; em 2021, quando chegamos, os diretores estavam distantes, pois tivemos uma pandemia; buscamos o diálogo e a aproximação, trabalhando juntos; com a ajuda de todos, essa realidade já mudou; nós superamos, tivemos acesso à tecnologia e isso não é rápido, é um processo demorado; mas estamos avançando”.