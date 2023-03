Fernando Loureiro fala da importância da atuação do jovem empresário junto às Associações Comerciais - Foto Divulgação

Fernando Loureiro fala da importância da atuação do jovem empresário junto às Associações Comerciais Foto Divulgação

Publicado 02/03/2023 16:12

Campos – Desenvolver o espírito associativo e incentivar que os jovens venham se integrar a instituição é a principal proposta do momento, da Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacaz (Acic).

A iniciativa é formatada com a criação do Conselho Empresarial Jovem (Coneh), aprovado no último dia 28, por unanimidade, pela diretoria; “em agosto a entidade comemora 132 anos, de muita luta pelo desenvolvimento e crescimento do município”, lembra o presidente Fernando Loureiro.

O presidente comenta que a meta da Acic é oxigenar e atrair novos membros para a entidade; nesta quinta feira (02), às 18h30, acontece a eleição dos primeiros oito novos membros que irão compor o Conselho Empresarial Jovem.

“Será uma pasta da Acic e, para participar, é necessário que os novos líderes tenham idade inferior ou igual a 40 anos”, destaca Loureiro, antecipando: “os integrantes do novo Conselho Empresarial Jovem terão como uma de suas atividades divulgar perante aos diversos órgãos associativos e à comunidade empresarial e civil, a importância da atuação do jovem empresário e empreendedor junto às Associações Comerciais”.

Outra atribuição apontada pelo presidente “é convocar jovens empresários e empreendedores para que congreguem e integram as Associações Comerciais, visando sempre o progresso econômico, social e político do país através da defesa incondicional da livre iniciativa”.

Na reunião mensal realizada em fevereiro, Loureiro fez um balanço das ações realizadas no mês e dos problemas econômicos que os empresários da área central de Campos vêm enfrentando com o fechamento da Avenida XV de Novembro, após a queda do dique de proteção do Rio Paraíba do Sul, que ocorreu no dia 19 de dezembro; a expectativa é de que a normalidade aconteça logo.