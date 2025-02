Simbolicamente, Wladimir iniciou o processo de demolição da antiga estrutura, na tarde desta quinta-feira - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 13/02/2025 21:02 | Atualizado 13/02/2025 21:03

Campos – A estrutura da antiga Unidade Básica de Saúde (UBS) Alair Ferreira, no Parque Vicente Dias (subdistrito de Guarus), em Campos dos Goytacazes (RJ), começou a ser demolida na tarde desta quinta-feira (13), para a construção de um Centro Especializado de Reabilitação Física, Auditiva e Intelectual.

Simbolicamente, o prefeito Wladimir Garotinho iniciou a demolição e anunciou o projeto. O investimento é da ordem de cerca de R$ 7 milhões e Wladimir pontua que a implantação do serviço vai evitar que pacientes de Campos e região sejam deslocados para outras cidades do estado, como Niterói.

Também estiveram no local o secretário de Saúde, Paulo Hirano, e o subsecretário de Obras e Infraestrutura, José Fernando Guedes. O prefeito explica: “Vamos construir, onde no passado funcionou a UBS Alair Ferreira, um novo equipamento. Será erguido um centro especializado de reabilitação física, auditiva e reabilitação intelectual para pessoas de todas as idades”.

Segundo Wladimir, trata-se de um equipamento moderno, com o que existe de melhor em reabilitação. “Em breve, será iniciada a obra, um equipamento de grande importância para pacientes que não precisarão mais ser deslocados de Campos para tratamentos em outras regiões do estado”, enfatiza.

Paulo Hirano reforça a observação do prefeito e destaca que o projeto visa promover a melhoria do desenvolvimento de pessoas com deficiência física, intelectual e auditiva que precisam de atendimentos exclusivos. O secretário ressalta que uma série de benefícios serão proporcionados, a partir da instalação da nova unidade, dentro das prioridades definidas na promoção da saúde pública no município.

Hirano relata que, além de ofertar atendimento especializado para reabilitação física, auditiva e intelectual para crianças e adultos, “o centro também poderá constituir rede de pesquisa e inovação tecnológica em reabilitação e ser polo de qualificação profissional no campo da reabilitação, por meio da educação permanente".