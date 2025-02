Prefeito Wladimir ressalta atuação da Guarda Municipal em defesa do interesse público - Foto César Ferreira/Divulgação

Prefeito Wladimir ressalta atuação da Guarda Municipal em defesa do interesse público Foto César Ferreira/Divulgação

Publicado 14/02/2025 16:24

Campos – O deputado estadual Filippe Poubel criou um clima desagradável durante a inauguração da Ponte da Integração “João Peixoto”, quarta-feira (12), em São João da Barra (RJ), ao fazer declarações ofensivas à Guarda Civil Municipal (GCM) de Campos dos Goytacazes. Também ofendido pelo parlamentar, o prefeito Wladimir Garotinho sai em defesa da instituição, que divulga nota pública repudiando as ofensas.

“O prefeito Wladimir Garotinho é responsável pela ‘operação caça níquel’ em Campos... O único responsável é aquele ali (apontou para Wladimir); é só ele cortar os convênios com a guarda...”, atacou Poubel, que estava a cerca de 10 metros do prefeito, juntamente com os deputados Rodrigo Amorim e Alan Lopes

Em vídeo postado à noite, Wladimir retruca: “Recebi um vídeo com um deputado ‘metido a fortinho’ falando um monte de bobagem, em ‘máfia do reboque’, apontando para mim e atacando a nossa Guarda Municipal, que é uma instituição séria e tem servidores honrados”.

Solidário à GCM, o prefeito ressalta que a instituição desenvolve trabalho sério e, no caso dos reboques, apenas cumpre a lei em defesa do interesse público. “A Guarda de Campos atua contra baderneiros, o que esse deputado, que demonstra não ter política pública na cabeça, parece defender”, enfatiza Wladimir, realçando que sua reação é apenas em solidariedade à instituição.

“Seus ataques, repletos de achismos e sensacionalismo, revelam não apenas desprezo pelas instituições democráticas, mas também desconhecimento (ou má-fé) sobre as competências legais da Guarda Civil, responsável pela fiscalização do trânsito e pelo cumprimento da legislação municipal”.

NOTA DE REPÚDIO - A manifestação é parte da nota de repúdio divulgada na noite dessa quinta-feira (13), cuja íntegra é publicada a seguir: “A Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes, em conjunto com a Associação dos Guardas Civis, manifesta repúdio absoluto às declarações caluniosas, irresponsáveis e desrespeitosas proferidas pelos deputados Poubel, Rodrigo Amorim e Alan Lopes durante o evento de inauguração da Ponte da Integração, nesta quarta-feira (12/02).

Em publicações amplamente divulgadas nas redes sociais, os parlamentares incitaram a desinformação ao acusar, sem qualquer fundamento ou prova, a existência de uma suposta ‘máfia de reboque e caça-níquel’ envolvendo a Prefeitura Municipal e os agentes da Guarda Civil.

Não é novidade que tais representantes públicos, já notoriamente envolvidos em processos judiciais por ofensa, injúria, agressão e abuso de autoridade contra servidores, recorram a estratégias de difamação para promover seu proselitismo político. Contudo, desta vez, ultrapassaram todos os limites ao atacar a integridade de uma instituição essencial para a segurança e a ordem pública. A Guarda Civil Municipal, composta por profissionais dedicados e regidos por rigorosos protocolos éticos, não compactua e jamais compactuará com práticas ilegais.

É inaceitável que, em um momento histórico para as cidades de São Francisco de Itabapoana (SFI) e São João da Barra (SJB), marcado pela celebração de uma obra pública aguardada por quatro décadas, os deputados tenham escolhido o caminho da arruaça, da desonestidade intelectual e da propagação de fake news, em claro desrespeito às leis de trânsito e à população que exige seriedade. Seus discursos, que incentivam a desobediência à legislação de trânsito, contribuem diretamente para o aumento de acidentes, mortes e sequelas irreparáveis na vida de cidadãos.

Seus ataques, repletos de achismos e sensacionalismo, revelam não apenas desprezo pelas instituições democráticas, mas também desconhecimento (ou má-fé) sobre as competências legais da Guarda Civil, responsável pela fiscalização do trânsito e pelo cumprimento da legislação municipal.

Associar o trabalho diário desses profissionais — que arriscam suas vidas para garantir a segurança viária e evitar tragédias decorrentes da negligência no trânsito — a esquemas criminosos é covardia, desumano e um ataque frontal à democracia. Cada vez que parlamentares minimizam a importância das leis de trânsito ou as tratam como ‘caça-níquel, alimentam uma cultura de impunidade que custa vidas e destrói famílias. A Guarda Civil de Campos atua com transparência, legalidade e compromisso social, e exige retratação pública imediata por parte dos deputados.

Lamentamos profundamente que o debate público seja contaminado por parlamentares que preferem o espetáculo midiático ao invés do diálogo construtivo.

Nossa instituição não será instrumento de jogos políticos! Reafirmamos nosso compromisso inegociável com a justiça, a preservação de vidas e o respeito à população de Campos dos Goytacazes.

Seguiremos firmes em nossa missão, independentemente de ataques vilões que buscam apenas desestabilizar a ordem pública e macular a honra de quem dedica sua vida a serviço da comunidade”.