Bloco estará concentrado a partir das 15h, na sede do sindicato, com saída prevista para as 16h Foto Divulgação

Publicado 14/02/2025 19:54

Campos – A 15 dias do carnaval tradicional, o bloco a Vaca Valiosa, do Sindicato dos Bancários de Campos dos Goytacazes e Região, ao norte do estado do Rio de Janeiro, se prepara para desfilar pelas ruas do centro da cidade pelo décimo quinto seguido. Será no dia 27 fevereiro.

A programação já está definida: concentração a partir das 15h, na sede social do sindicato (Rua Marechal Floriano, 129/133); com saída prevista para as 16h. Estão confirmadas as participações de intérprete e acompanhamento de bateria da escola de samba Ururau da Lapa.

O Vaca Valiosa surgiu em 2010, a partir de uma ação realizada pelo sindicato durante um período de campanha salarial. “Indignados com o lucro dos banqueiros e a falta de diálogo para reajustes salariais, bancárias e bancários de Campos levaram uma estrutura em forma de vaca para dentro das agências”, explica a assessoria de imprensa da entidade.

De acordo ainda com a assessoria, “a vaca foi construída para armazenar em suas ‘tetas’, cédulas de dinheiro que, com frases de impacto, eram distribuídas aos clientes nas agências, para que a população tomasse conhecimento da postura cruel dos banqueiros que, segundo bancários, ‘enchiam as tetas de dinheiro’ à custa do trabalho árduo da categoria e ainda assim, se negavam a dar aumento”.