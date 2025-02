Durante os primeiros dias desta semana a previsão é de que a temperatura varie entre 25°C e 38°C - Foto Rodrigo Silveira/Divulgação

Publicado 17/02/2025 19:24

Campos – Até a próxima quarta-feira (19), que mora em Campos dos Goytacazes (RJ) deve estar atento à baixa umidade do ar, prevista para o início da semana no município. O alerta é da Secretaria Municipal de Defesa Civil, emitido nesta segunda-feira (17), por meio do Centro de Monitoramento de Desastres (Cemod).

A orientação é que a população tenha atenção e precaução. Entre as prevenções sugeridas estão evitar exercícios físicos ao ar livre durante o período vespertino e manter a hidratação em dia. Para casos de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada através dos telefones 199 ou (22) 98175-2512.

Nesta segunda-feira o céu está ensolarado, com poucas nuvens e sem previsão de ocorrência de chuvas. Os ventos são de moderados a fortes na direção nordeste e a temperatura varia entre 25°C e 38°C. A Defesa Civil reforça que durante o período com previsão de baixa umidade as pessoas devem evitar exposição ao sol.

Visando contribuir para a agilidade na comunicação em situações de emergência, a Defesa Civil participou de dois encontros organizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS, com o objetivo de cadastrar profissionais no Sistema de Alerta de Defesa Civil e orientá-los sobre o uso da ferramenta.

Trata-se de uma iniciativa organizada regularmente pela SMDHS, envolvendo coordenadores dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e equipes do programa Criança Feliz. A reunião recente aconteceu no final da semana, no auditório da prefeitura.

INSTRUÇÕES - Segundo o secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascoutto, os participantes (coordenadores dos Cras e os agentes do Criança Feliz) receberam instruções e aprenderam a utilizar o sistema, compreendendo sua importância para agilizar a comunicação em situações de emergência.

Os servidores orientados atuam diretamente no atendimento à população; eles foram preparados para disseminar informações de alerta com eficiência. “Agradecemos ao secretário Rodrigo Carvalho (da SMDHS), pelo espaço e pela parceria que fortalece o trabalho integrado em prol da segurança e do bem-estar da população”, ressalta Pascoutto.

Na opinião do titular da Defesa Civil, a parceria tem um significado muito importante para as partes: “Essa colaboração reforça o esforço conjunto em capacitar profissionais estratégicos e ampliar a prevenção de riscos, fortalecendo a comunicação e a segurança da comunidade”, realça.