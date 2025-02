Caio Vianna, Álvaro Oliveira e Wellington Levino discutiram o planejamento nesta segunda-feira - Foto Marco Campinho/Divulgação

Publicado 17/02/2025 21:45

Campos – Planejamento de ações integradas para mais tranquilidade no trânsito em Campos dos Goytacazes (RJ) está sendo articulado, em conjunto, pelo Instituto Municipal de Trânsito e Transportes (IMTT), Secretaria de Governo e Guarda Civil. Uma reunião nesta segunda-feira (17) definiu alguns pontos.

“O ordenamento público tem o objetivo de garantir o bem-estar da população”, resume o presidente do IMTT, Álvaro Oliveira, ampliando: “Uma reunião importante onde todos entendem que o foco é garantir um trânsito mais tranqüilo; seguiremos um trabalho integrado, dialogando com outros órgãos e secretarias para que possamos traçar as ações”.

Oliveira se reuniu com o secretário de Governo, Caio Vianna; o comandante da Guarda, Wellington Levino, além de outros integrantes dos três órgãos. “Quando a gente tem um trânsito ordenado há redução de acidentes e outras práticas que trazem transtorno para crianças, idosos e todos os usuários do trânsito”, comenta Levino.

Caio Vianna concorda e realça: “É muito importante que o governo trabalhe de forma dinâmica e, ao mesmo tempo, conciliando as ações entre as pastas e as secretarias. Isso vai dar mais resposta para a população em geral, vai melhorar a qualidade do serviço e a velocidade de entregas do serviço à população. Inclusive, é isso que estamos fazendo hoje, nessa reunião: discutindo iniciativas de governo para melhorar o serviço relacionado ao ordenamento do trânsito”.