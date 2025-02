Na etapa atual das obras, estão sendo fixados nas fundações 34 pilares de estrutura metálica - Foto César Ferreira/Secom

Na etapa atual das obras, estão sendo fixados nas fundações 34 pilares de estrutura metálica Foto César Ferreira/Secom

Publicado 18/02/2025 20:02 | Atualizado 18/02/2025 20:11

Campos – A restauração do histórico Solar do Colégio, sede do Arquivo Público Municipal Waldir Pinto de Carvalho, em Campos dos Goytacazes (RJ) avança mais uma etapa na instalação de sobrecobertura metálica. Os recursos, cerca de R$ 20 milhões, estão garantidos desde o final de 2021, através de repasse oriundo de duodécimo, feito pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Localizado em Tócos, na Baixada Campista, o arquivo é administrado pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL). A responsável pelo planejamento e execução das obras de restauro do solar e reestruturação do arquivo é a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf).

A coordenadora do arquivo, Rafaela Machado, explica que essa é a primeira etapa de uma série de três licitações: “A primeira está em efetiva execução; refere-se à instalação de sobrecobertura metálica sobre o solar, por exigência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan)”, lembra.

A segunda etapa apontada por Rafaela é a licitação para elaboração do projeto de restauro (global e complementares), já realizada, estando na fase de habilitação. “A última será a licitação para execução da obra em si, o que só poderá ocorrer após a aprovação do projeto pelo Iphan”, acrescenta a coordenadora.

Rafaela pontua que a empresa que for habilitada para a segunda fase terá um prazo de seis meses para confecção do projeto, ficando a última etapa da licitação condicionada a isso. “Ou seja, pelos próximos dois anos acredito que estaremos envolvidos com as etapas de obra, projeto e execução”, realça.

De acordo com o engenheiro civil e responsável técnico pela obra, Guilliano Diniz, o trabalho começou no dia 19 de dezembro. “Em janeiro foi iniciado o processo de escavação dos locais em que estão executadas as instalações de forma, aço e concreto”.

PRÓXIMA ETAPA - Na fase atual, 34 pilares de estrutura metálica em aço estão sendo fixados nas fundações. Diniz aponta que a próxima etapa será a colocação das tesouras metálicas e, posteriormente, a instalação das telhas metálicas. “É o começo do processo de preservação de um prédio que guarda um dos acervos mais importantes do país e que estará livre das intercorrências do tempo, como as fortes chuvas, durante todo o processo de restauro”, conclui.

Rafaela lembra que o processo de restauração do solar e reestruturação do arquivo só foi possível graças a um somatório de esforços e intenções de diferentes instituições: “A prefeitura, por intermédio do prefeito Wladimir Garotinho, buscou, incessantemente, por essa verba da Alerj, na pessoa do então deputado estadual e presidente da Casa, André Ceciliano”.

Outros empenhos considerados fundamentais foram do reitor da Uenf à época, professor Raul Palácio, e da reitoria atual, representa pela professora Rosana Rodrigues. A coordenadora do arquivo assinala que a execução desta primeira etapa da obra “só está sendo possível pelos esforços envolvidos dos atores acima elencados”.

No período de reforma, o atendimento ao público no Arquivo será encerrado às 14h. “Com isso, pesquisadores interessados em consultar o acervo devem ficar atentos. Estão disponíveis, para o agendamento, o e-mail arquivodecampos2001@gmail.com e o WhatsApp (22) 98179-4405. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h”.

Ao realizar o pedido de agendamento da visita, Rafaela orienta que o pesquisador precisará fazer a solicitação do Protocolo de Pesquisa. “Depois de receber o Protocolo, basta preencher o documento com as informações sobre e pesquisa desejada, aceitando os termos necessários para realizar a consulta. Depois da confirmação do pedido do pesquisador, será fornecida a data para a visita”.