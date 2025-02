Wladimir fez parte da mesa de autoridades e falou da importância do diálogo entre executivo e legislativo - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 19/02/2025 16:44

Campos – O ano legislativo da Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) foi aberto nessa terça-feira (18), com as presenças especiais do prefeito, Wladimir Garotinho, e do vice, Frederico Paes. Ambos foram convidados pelo presidente, Fred Rangel, para compor a mesa de autoridades ao lado dos vereadores Diego Dias e Silvinho Martins.

O prefeito ressaltou a importância de um relacionamento harmonioso e independente entre os poderes Executivo e Legislativo, colocou o secretariado à disposição e defendeu discernimento na análise de matérias e projetos: “Que sejam sempre votados em favor da população, independente da orientação político-partidária de cada um, para que a cidade possa continuar avançando”.

“Tradicionalmente, nesta Casa, convidamos o líder do governo para participar da abertura dos trabalhos do ano legislativo”, observou Fred Machado ressaltando: “É uma honra ter ao meu lado Wladimir Garotinho e Frederico Paes e reafirmo meu compromisso de trabalhar pela população buscando a harmonia entre os poderes”.

Ao se manifestar, Wladimir destacou que o governo vai enviar muitos projetos de lei e que algumas pautas são urgentes para a população: “Os recursos, diferente do que alguns acham, são finitos e nem tudo é possível de ser feito no momento que a sociedade deseja. Que esta Casa possa servir de interlocução”, assinalou o prefeito.

Wladimir pontuou que a Câmara é Casa do Povo realçando: “Então, que ela possa ser a interlocução verdadeiramente em forma de diálogo com o executivo, para que a gente possa avançar, prosseguir e entregar mais melhorias e benefícios à população de Campos. Desejo um ano promissor aos vereadores; que haja espírito democrático e diálogo para o bem da cidade”.

COMISSÕES - Frederico Paes defendeu que unidos, executivo e legislativo podem realizar muito em prol da população. Durante a sessão ordinária, foram definidas as comissões para o biênio 2025/2026. Constituição, Justiça e Redação Final: Dudu Azevedo (presidente), Diego Dias, Cabo Alonsimar; Finanças e Orçamento: Nildo Cardoso, Silvinho Martins e Marcos Elias.

Obras e Serviços Públicos: Fábio Ribeiro, Marquinho do Transporte e Kassiano Azevedo; Fiscalização: Juninho Virgilio, Bruno Pezão e Dudu Azevedo; Defesa do Consumidor: Dandinho de Rio Preto, Leon Gomes e Sub Jackson; Defesa dos Direitos Humanos e Minorias: Maicon Cruz, Nildo Cardoso e Thamires Rangel.

Defesa do Meio Ambiente: Marcione da Farmácia, Dandinho de Rio Preto e Anderson de Matos; Defesa do Trabalhador: Cabo Alonsimar, Wainer Azevedo e Fábio Ribeiro; Defesa da Saúde: Abdu Neme, Marcione da Farmácia e Wainer Teixeira; Educação e Cultura: Wainer Teixeira, Dudu Azevedo e Bruno Pezão; Petróleo e Energia: Kassiano Tavares, Fábio Ribeiro e Paulo Cothé.

Defesa da Juventude: Pastor Marcos Elias, Rogério Matoso e Maicon Cruz; Defesa dos Desportos: Paulo Cothé, Sub Jackson e Leon Gomes; Transportes e Trânsito: Marquinho do Transporte, Anderson de Matos e Abdu Neme; Legislação Participativa: Rogério Matoso, Marquinho Bacellar e Dandinho de Rio Preto; Defesa da Criança: Ciro Rocha, Thamires Rangel e Juninho Virgilio.

Direitos da Mulher: Thamires Rangel, Maicon Cruz e Ciro Rocha; Direitos do Idoso: Marquinho Bacellar, Abdu Neme e Rogério Matoso; Direitos de Pessoas com Deficiência: Leon Gomes, Juninho Virgilio e Marcione da Farmácia; Agricultura: Bruno Pezão, Paulo Cothé e Nildo Cardoso.

Defesa da Pesca: Sub Jackson, Cabo Alonsimar e Marquinho Bacellar; Ciência e Tecnologia: Diego Dias, Ciro Rocha e Silvinho Martins: Desenvolvimento Econômico e Turismo: Anderson de Matos, Pastor Marcos Elias e Marquinho do Transporte; Serviços Concedidos: Silvinho Martins, Kassiano Tavares e Diego Dias.