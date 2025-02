Atendimento será partir de 9h, na Vila Olímpica do Jardim Carioca, por ordem de chegada - Foto Jhonatan Lopes/Divulgação

Publicado 20/02/2025 20:46 | Atualizado 20/02/2025 20:47

Campos - Programa municipal de transferência de renda, o Cartão Goitacá beneficia cerca de 20 mil famílias em Campos dos Goytacazes (RJ). No entanto, 2.464 estão com o CadÚnico desatualizado e precisam comparecer à Vila Olímpica do Jardim Carioca, em Guarus, de segunda-feira (24) a quinta (27), para regularizar.

Trata-se de um mutirão da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, com atendimento, a partir de 9h, por ordem de chegada, com 600 vagas por dia. A lista dos convocados está publicada no portal da prefeitura. O valor do auxílio é R$ 200. Segundo a coordenadora de Programas de Transferência de Renda Marcélia Cardoso, mensalmente são feitos cruzamentos de dados para verificar se os beneficiários ainda atendem aos critérios do programa.

“O objetivo da ação é regularizar a situação dessas pessoas porque, a princípio, elas estão fora dos critérios de elegibilidade do programa”, assinala Marcélia ressaltando que, com esse mutirão, será garantida a oportunidade à família que estiver com o Cadastro Único desatualizado atualizar os dados, para que não seja bloqueada ou excluída do programa.

Para ser atendido, o titular do Cartão Goitacá deve ficar atento às documentações necessárias. A coordenadora da Gestão do Cadastro Único em Campos, Kamilla Oliveira, aponta que são as mesmas para o atendimento de atualização comum do CadÚnico. “A ação será por ordem de chegada, com portões abrindo às 9h”, ratifica.

Os documentos exigidos são: identidade ou documento com foto do titular familiar e de todos os moradores; CPF; carteira de trabalho; título de eleitor; comprovante de residência e declaração escolar para os componentes de 4 a 17 anos. O Cartão Goitacá foi lançado em maio de 2022 e faz parte do atendimento da Prefeitura ao que estabelece a Política Nacional de Assistência Social.

A proposta é garantir segurança alimentar da população, principalmente as que vivem em situação de vulnerabilidade. Kamilla resume que o programa foi desenvolvido de forma técnica e se tornou lei, após ser apresentado na Câmara dos Vereadores e aprovado por unanimidade.

A abertura do agendamento para inclusão e atualização do CadÚnico será retomada no dia 14 de março, a partir das 9h.