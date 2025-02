Fundação Cultural considera a Bienal uma oportunidade para quem tem livro a ser lançado - Foto Antônio Filho/Divulgação

Publicado 21/02/2025 15:06 | Atualizado 21/02/2025 15:56

Campos – Escritores interessados em participar do lançamento coletivo de livros na 12ª Bienal do Livro de Campos dos Goytacazes (RJ), programada para 28 de março a seis de abril, têm até 10 de março para se inscrever. Organizada pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FMJOL), será montada no Centro de Eventos Populares Osório Peixoto (Cepop).

A Academia Campista de Letras (ACL) já confirmou que terá estande em conjunto com a Associação de Imprensa Campista (AIC). Nessa quinta-feira (20) os respectivos presidentes, Ronaldo Júnior e Wellington Cordeiro, participaram de reunião remota da FCJOL, quando todas as demandas pendentes foram esclarecidas.

A presidente da fundação, Fernanda Campos, esclarece que podem participar dos lançamentos autores do município e de cidades vizinhas. Eles são orientados a utilizar o Formulário Digital (divulgado no portal da prefeitura) para realizar a inscrição, de forma gratuita.

Fernanda considera importante para o escritor que já tem os exemplares impressos e esperava uma oportunidade para lançar a obra: “O lançamento coletivo dos livros será organizado, na programação da Bienal, seguindo critério de gênero literário da obra”, detalha.

Ronaldo Júnior, que também é gerente do Sistema Municipal de Cultura, já cuida, juntamente com Wellington Cordeiro, já cuida da estratégia de participação da ACL e da AIC na Bienal. As dúvidas sobre o evento podem ser esclarecidas através de mensagens pelo número (22) 98131-0956 ou o e-mail ronaldojunior.fcjol@gmail.com.