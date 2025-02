Leonardo Cordeiro avalia que acesso à vacinação foi facilitado, através da central de imunização - Foto Divulgação

Leonardo Cordeiro avalia que acesso à vacinação foi facilitado, através da central de imunizaçãoFoto Divulgação

Publicado 24/02/2025 19:49 | Atualizado 24/02/2025 20:20

Campos - Pioneiro na implantação de vacinas especiais, como Prevenar 13, HPV, Hepatite A e Varicela (catapora), Campos dos Goytacazes (RJ) é considerado referência em vacinação. Segundo o assessor técnico de Imunização, Leonardo Cordeiro, de 1⁰ de janeiro a 19 de fevereiro foram 13.433 doses aplicadas.

Embora haja 30 salas de vacinação espalhadas pelo município, a Secretaria Municipal de Saúde é a principal referência da população. “A cidade acaba de dar mais um passo à frente na estratégia de vacinação, com a inauguração do Vacina Drive. Trata-se de um novo espaço que visa melhorar o acesso, especialmente de idosos, crianças atípicas e pessoas com dificuldades de locomoção”.

Np período apontado por Leonardo, consta um total de 25 mil doses de vacinas aplicadas, das quais 13.433 no Centro Municipal de Imunização e Testes de Triagem Neonatal, onde a vacinação é centralizada. “A nossa central de imunização começou a funcionar em 2024”, lembra o assessor técnico.

Leonardo avalia que a partir da central, o acesso à vacinação para a população foi facilitado, principalmente pelo fato de estar localizada no centro da cidade e possuir horários diferenciados, atendendo até as 20h e, também, em fins de semana e feriados. “Na secretaria também funciona o Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie), oferecendo vacinas especiais que não estão disponíveis em salas de vacinação comuns”.

O local atende pessoas com como HIV, câncer, diabetes e alergias a componentes vacinais, garantindo que esses pacientes recebam as vacinas adequadas sob supervisão médica. Leonardo destaca que Campos foi pioneira no Brasil na vacinação contra o Papilomavírus Humano (HPV); com introdução da vacina em outubro de 2010.

“Dr. Charbell Kury e a prefeita, à época, Rosinha Garotinho (mãe do prefeito Wladimir), conseguiram disponibilizar a vacina para as meninas do município, o que antes era feito apenas em clínicas privadas”, pontua o assessor realçando que a aceitação foi boa e, posteriormente, o Ministério da Saúde incluiu a vacina no calendário nacional para adolescentes de 11 a 14 anos, depois expandindo para 9 a 14 anos.

NOVO SERVIÇO - “A vacinação passou de três doses para duas e atualmente é aplicada em dose única para população de 9 a 19 anos”, assinala Leonardo observando que a vacina é importante para proteger contra vários tipos de HPV e o câncer relacionado à doença. Ele cita como fundamental o Drive-Thru inaugurado por Wladimir Garotinho na última sexta-feira (21).

“O serviço permitirá que as pessoas se vacinem sem enfrentar filas, mediante agendamento prévio”, resume Leonardo. O subsecretário de Vigilância em Saúde, Charbell Kury, analisa: “A expectativa é que essa medida melhore a acessibilidade e aumente a cobertura vacinal da população. Um dos lemas mais importantes do nosso sistema de saúde é a equidade”.

Um exemplo prático apontado por Charbell é a criação de um drive-thru inclusivo, onde são atendidas pessoas com necessidades especiais: “O objetivo é proporcionar uma experiência sensorial mais tranquila e acolhedora durante a vacinação, reconhecendo a diversidade das necessidades dos pacientes e promovendo a inclusão no sistema de saúde”.

IMPORTÂNCIA - O subsecretário explica que o Sistema Único de Saúde (SUS) disponibiliza 17 imunizantes para combater mais de 20 patologias, em diversas faixas etárias. “Existem ainda outras 10 vacinas para grupos em condições clínicas específicas, como os que são imunizados pelo Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie)”.

As vacinas de rotina para crianças disponíveis são Vacina Inativada contra Poliomielite (VIP), além da Tríplice Viral, Hepatite B, Pentavalente, Rotavírus, Pneumo 10, Meningo C e Febre Amarela. “No ato da vacinação é preciso pais ou responsáveis estar portando o documento com foto, CPF ou Cartão do SUS, Caderneta de Vacinação do menor”, orienta Charbell.

Quanto ao Cartão de Vacina Covid-19, o subsecretário informa que será exigido juntamente com documentos pessoais para quem for receber os imunizantes. “Os imunocomprometidos devem apresentar laudo médico ou outro documento que comprove a condição”, acrescenta alertando: “Manter a vacinação em dia, principalmente para crianças que estão voltando às aulas e idosos, que devem receber a vacina contra a COVID-19 a cada seis meses, é de extrema importância”.