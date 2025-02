Fabrício ressalta que o relacionamento da Secretaria de Obras com a empresa é institucional - Foto Divulgação

Fabrício ressalta que o relacionamento da Secretaria de Obras com a empresa é institucional Foto Divulgação

Publicado 25/02/2025 13:09

Campos – Tendo recuperação de piso de vias públicas como a irregularidade que mais gerou advertências (99 emitidas), nos últimos dois anos, a concessionária Águas do Paraíba foi notificada mais de 330 vezes pela prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ), por irregularidades em serviços prestados pela empresa. As multas somam mais de R$ 376 mil.

A Secretaria de Obras e Infraestrutura detalha que, em 2023 foram 139 notificações; 163 em 2024; e neste ano, em menos de dois meses, 31. O secretário Fabrício Ribeiro aponta que, além de recuperação de piso, a concessionária também foi notificada por ter praticado outras irregularidades.

“Contra a empresa há ainda constatações de despejo de esgoto no Rio Paraíba do Sul; vazamento e transbordamento de esgoto; limpeza e desobstrução da rede de esgoto; falha na prestação do serviço de saneamento básico; vazamento de água, entre outras instabilidades no serviço”, assinala Fabrício justificando que a secretaria atua com foco no interesse da população. Até a postagem da matéria, Águas do Paraíba não havia se manifestado.

O secretário ressalta que a secretaria mantém relacionamento institucional com a empresa; mas ressalva: “Embora tenhamos que atuar em algumas parcerias na realização de ações conjuntas, a exemplo das obras do programa Bairro Legal, cuidamos de atuar como órgão fiscalizador, buscando atender às demandas da população, quanto aos serviços de obrigação da Águas do Paraíba”.

Para reforçar seus argumentos, Fabrício realça que os números das notificações e autos de infração evidenciam a realidade. Ele acrescenta que a secretaria também lavrou, em dois anos, 20 autos de infração contra a concessionária. “Em 2023, foram 14 autos, que resultaram em R$ 132.691,03 em multas. Já em 2024, seis autos de infração foram gerados, totalizando R$ 243.798,45 em multas”.