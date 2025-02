Gilberto Manhães e Raphael Tostes avaliaram a importância da implantação do laboratório - Foto Divulgação

Gilberto Manhães e Raphael Tostes avaliaram a importância da implantação do laboratório Foto Divulgação

Publicado 25/02/2025 16:15

Campos – A ampliação dos serviços aos pequenos e médios e grandes produtores rurais de Campos dos Goytacazes (RJ) através da Fundação Norte Fluminenses de Desenvolvimento Regional (Fundenor) está sendo articulada, pelo presidente da instituição, o empresário Gilberto Manhães. A medida pode gerar mais de 180 mil atendimentos.

Um dos desafios é conseguir apoio do governo federal, para implantação de Laboratório de Análise de leite e derivados de produção animal. A proposta foi analisada na última semana, durante reunião na Fundenor, com a presença do superintendente do Ministério da Agricultura no Rio de Janeiro, Raphael Tostes Padilha Moreira Pinto.

Manhães recebeu, também, representantes dos municípios de Campos, São Francisco de Itabapoana, Italva, Carmo e Sumidouro; São Francisco do Itabapoana, Italva, Carmo e Sumidouro. Estavam presentes, ainda, o presidente do Sindicato Rural de Campos, Ronaldo Bartolomeu, e os membros do Conselho de Administração da fundação, Henrique da Hora e Carlos Frederico da Veiga.

A importância da implantação do Laboratório de Análise do Leite e Derivados de Produtos de Origem Animal foi ressaltada por Manhães. Ele pontuou que a iniciativa poderá beneficiar cerca de 180 mil pequenos, médios e grandes produtores que compõem a bacia leiteira no norte/noroeste do estado do Rio de Janeiro.

O presidente da Fundenor argumentou que os produtores não contam com um laboratório para analisar e receber o selo de qualidade de uma instituição credenciada. “Os produtores que conseguem este selo precisam encaminhar as amostras para Laboratórios em Juiz de Fora, Minas Gerais ou em São Paulo, aumentando os custos”, justificou Manhães.

NECESSIDADES - Nascido no norte fluminense e filho de produtor rural, Raphael Tostes (conhecedor dos problemas agrícolas e da potencialidade da região), se comprometeu a retornar a Campos para uma avaliação ampla, em conjunto, em buscar de alternativas. Também. Ronaldo Bartolomeu se manifestou observando a falta de segurança na área rural do município.

Como exemplos o sindicalista apontou as frequentes invasões de propriedades rurais. “Há necessidade de apoio para se conter essa situação que vem tirando a tranquilidade dos produtores rurais”, enfatizou. Manhães reafirmou que a Fundenor tem o compromisso de buscar apoio para a implantação do laboratório, definido como um avanço para o desenvolvimento no setor agropecuário.

Apoio técnico à equipe da fundação, para oferecer técnicas de silagem para os períodos de seca, visando reduzir os prejuízos também constou da pauta das discussões. “O norte/noroeste é responsável por 45% da produção leiteira do estado; no ano passado, a seca causou prejuízos de aproximadamente 40% na produção leiteira e de corte”, informou Carlos Frederico Veiga.

Na opinião do membro do conselho, “esse quadro negativo poderia ser amenizado com este apoio técnico a ser oferecido pela Fundenor”. Veiga resumiu que, “ao longo dos seus 55 anos de existência, a Fundenor já foi responsável por desenvolver 235 projetos de melhoria para o setor agropecuário regional, que tem uma forte característica agrícola”.