Nas estantes de Wellington Paes podem ser encontrados textos e livros da maioria de autores campistas - Foto Divulgação

Nas estantes de Wellington Paes podem ser encontrados textos e livros da maioria de autores campistas Foto Divulgação

Publicado 25/02/2025 20:28 | Atualizado 25/02/2025 21:00

Campos – O médico e memorialista Wellington Paes, membro da Academia Campista de Letras (ACL), mantém em sua casa a maior biblioteca com obras de autores de Campos dos Goytacazes (RJ). O acervo acaba de ser enriquecido com os dois volumes da coleção "Vamos Brincar de Poesia?"

Os livros reúnem textos de estudantes das escolas da rede pública municipal contempladas com o Navegando na Poesia, um dos projetos contemplados no Programa Petrobras Socioambiental. Os volumes foram entregues ao médico na última sexta-feira (21). A informação é do jornalista Matheus Berriel, comunicador do projeto.

“Os dois volumes da coleção ‘Vamos Brincar de Poesia?’ foram integrados a esse vasto acervo, que guarda livros contemporâneos e outros raríssimos, além de artigos em revistas e jornais impressos da planície goitacá”, ressalta o jornalista realçando que a ideia de presentear Wellington Paes com os livros surgiu em junho de 2024, após visita de integrantes do projeto à ACL.

“Com volumes publicados em 2021 e no ano passado, a coleção ‘Vamos Brincar de Poesia?’ reúne poemas produzidos por estudantes das escolas públicas municipais contempladas com o projeto”, enfatiza Berriel acrescentando que Campos é a sede do Navegando na Poesia e, por isso, um dos seis municípios contemplados em suas duas edições.

“Portanto, considerando que o projeto promoveu a estreia de vários autores mirins campistas na literatura, nada mais justo do que os seus livros integrarem uma biblioteca tão rica e completa quanto à do Wellington Paes”, opina o jornalista para quem, o material de ‘Vamos Brincar de Poesia?’ funcionou como um despertar literário para diversas crianças.

Além de Berriel, a entrega dos livros a Wellington Paes contou com a participação das coordenadoras pedagógicas Alcimere Siqueira e Tatiany Arêas. “O Navegando na Poesia, projeto realizado pela Associação Raízes em parceria com a Petrobras, desenvolve uma metodologia que dialoga com as crianças em seus diversos territórios”, resume Alcimere.

ESTÍMULO À LEITURA - A coordenadora detalha o processo que culminou na publicação dos livros: “Realizamos oficinas e eventos literários em 43 escolas, de 11 municípios, com educandos do terceiro ao quinto ano do ensino fundamental. O objetivo é trabalhar com encantamento e provocar disposições para dois exercícios fundamentais à cidadania”.

Segundo ainda Alcimere, nas oficinas, foi estimulada a leitura a partir de livros selecionados criteriosamente, com qualidade literária e temáticas pertinentes à faixa etária. “Simultaneamente, também aproximamos os educandos da possibilidade da escrita, especialmente a escrita de poesias”.

Quanto às estantes de Wellington Paes, nelas podem ser encontrados textos e livros de autores como José do Patrocínio, José Cândido de Carvalho, José Alexandre Teixeira de Melo e Alberto de Faria, todos eles campistas que integraram a Academia Brasileira de Letras (ABL). Há ainda obras do ex-presidente da República Nilo Peçanha; jornalista Nina Aroeira, entre outros.

O memorialista comenta que o Navegando na Poesia (um dos projetos contemplados no Programa Petrobras Socioambiental) é muito interessante: “Em relação à minha atuação, digo que não sou intelectual, poeta, nem me considero escritor. Arrisco-me, sim, na pesquisa, e com isso acabo preservando obras importantes da nossa história”, acentua Wellington Paes.

Além de Campos, estão contemplados no projeto, desde a primeira edição, os municípios de Carapebus, Quissamã, Macaé, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Já Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras foram incluídos em 2022, passando a constar nos livros publicados em 2024.